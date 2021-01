Med darili celo mrtev hrček

Ni bil navdušen nad botrinim smislom za humor. FOTO: Tiktok

Zamisel so dobili od mladca, ki je namesto igralne konzole dobil svečo.

Uporabniki aplikacije Whisper so delili spomine na najbolj grozna božična darila, ki so jih kdaj prejeli.

Božič je mimo in marsikje so si letošnja praznična darila že izmenjali, medtem ko drugje še čakajo na prihod dedka Mraza. Povsem običajno je, da dobra moža ne moreta vedno uresničiti želja obdarovancev, a če ste mislili, da so bila vaša darila zgrešena, se boste potolažili, ko boste prebrali, kaj so prek anonimne aplikacije Whisper delili drugi.»Nekoč mi je mama za božič v roke potisnila škatlo. Najprej sem jo močno stresla, ko sem jo odprla, pa sem v njej našla mrtvega hrčka,« je zapisala ena od uporabnic. »Vsi, ki mislite, da ste dobili grozno darilo – meni je oče podaril iztrebek. Zdelo se mu je smešno, ima čuden smisel za humor,« pa je zapisala druga. A niso zlobni le starši, tudi stari starši so lahko neusmiljeni. Tako je nekdo zapisal, da je nekega božiča od babice in dedka dobil zgolj voščilnico, v njej pa zapis: »Morda bomo naslednje leto lahko ponosni nate.«Sicer pa so si bili uporabniki omenjene aplikacije enotni, da so med najslabšimi darili pisarniški pripomočki in šolske potrebščine, ženske prav tako niso navdušene nad kuhinjskimi aparati, sesalniki, krpami in podobnim, če zanje izrecno ne prosijo. Debato o groznih darilih pa je začel mladec, na družabnih omrežjih znan kot, ki je pred kamero odprl darilo, ki mu ga je za božič prinesla botra. V vrečki je bila sveča z nalepko: »Playstation 5 sveča, diši po tem, da ga ne boš dobil.«Posnetek si je ogledalo že več kot dva milijona ljudi in mnogi se strinjajo, da je fantova botra sicer kruta, a strašansko inovativna.