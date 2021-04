Med brezdomci odkrili manekena

Vzeli so mu zavetje, a dali delo

Biti ob pravem času na pravem kraju se je za marsikoga izkazalo za prelomno. To nedvomno velja za Nigerijca, ki je bil nekoč brezdomec, danes pa je uspešen fotomodel. In to zato, ker je spal pod mostom!je imel res srečo v nesreči, kajti na njegovo bivališče je povsem po naključju naletel kreativni direktor, ki je ocenjeval morebitna prizorišča snemanja novega oglasa. Bilo je v predmestju Lagosa, pripoveduje Ali, pred komaj tremi tedni, ko je neki možakar sklenil, da bo ravno tam, kjer je on poiskal zavetje, začel ustvarjati nov projekt. Najprej je bil jezen, njegova usoda pa se je tako rekoč v nekaj urah obrnila na bolje. Pravzaprav na čudežno. Kot se je izkazalo, je mladenič, ki naj bi nastopal v novem oglasu, zamujal na snemanje oziroma se dogodka sploh ni udeležil, Ali, ki se je še vedno smukal v okolici, pa je pritegnil pogled preostalih ustvarjalcev, ki so nazadnje sklenili, da je ravno takšnega videza, kakršnega so si zamislili. Opravili so nekaj poskusnih posnetkov Alija v novih oblačilih, ki so se mu odlično prilegala, in zadeli terno!Ali je rojen za poziranje, so ugotovili med snemanjem, dober glas pa se je bliskovito razširil prek družabnih omrežij in mladenič je tako rekoč čez noč postal uspešen fotomodel. No, za hip se vrnimo še k mostu, po prvem projektu se je Ali vrnil v svoje zavetje, saj druge strehe nad glavo ni imel, njegove fotografije pa so v prihodnjih dneh dosegle številne oglaševalske velikane in tudi mednarodno modno agencijo, ki si je nemudoma hotela zagotoviti sodelovanje z njim. Ali ima danes polne roke dela in se mora otepati projektov, o katerih zdaj sam redno poroča na svojih številnih profilih.