Mati tožila sinova: Družinska hiša ni hotel!

Petinsedemdesetletna Italijanka je tožila svoja dva sinova, stara 40 in 42 let, potem ko ju je večkrat pozvala, naj se izselita in živita samostojno, kar sta zavrnila. Ta sodni primer je pokazal, da lahko tudi italijanske matere izgubijo potrpljenje, ko gre za njihove sinove, še posebej, ko ti odrastejo.

S prstom nista hotela migniti, a se tudi izseliti nista hotela

Zaman ju je poskušala prepričati, da odideta, in kot je povedala lokalnemu časopisu, »nobeden od njiju tega ni hotel storiti.« Ženska se je sčasoma tako naveličala situacije, da se je odločila tožiti svoja dva zaposlena sinova, ker ji nista hotela pomagati pri gospodinjskih opravilih in stroških.

Mama je bila sita sinova, ki živita v »mama hotelu«, zato je na sodišču vložila tožbo, da bi se sinova izselila. Sodišče se je postavilo na njeno stran in sodnica je izdala sklep o deložaciji obeh sinov. Čeprav so starši dolžni preživljati svoje otroke, to ni bilo več upravičeno, saj so bili ti »otroci« starejši od 40 let. Moška se morata tako izseliti pred 18. decembrom.

V Italiji je to postalo normalen pojav

Čeprav so nalogi za izselitev družinskih članov redki, to ni neobičajna situacija v Italiji, kjer je leta 2022 več kot dva milijona ljudi, starejših od 30 let, poročalo, da še vedno živijo pri svojih starših. Mladi v Italiji se v povprečju osamosvojijo okoli 26. leta, kažejo podatki italijanskega državnega inštituta za statistiko (ISTAT). Vendar pa je povsem običajno, da mnogi še naprej živijo pri starših tudi, ko so starejši od 26 in celo 30 let, saj mladi predstavljajo večino brezposelnih v Italiji.

Po zadnjih podatkih je bila brezposelnost v Italiji avgusta 2023 v povprečju 7,8-odstotna, med mladimi pa kar 22,3-odstotna. Poleg tega se je v zadnjih desetletjih povečalo število mladih, ki še vedno živijo v družinskem domu.

Po podatkih ISTAT je leta 1983 odstotek ljudi, starih med 18 in 34 let, ki so še živeli s svojo družino, znašal 49 odstotkov. Leta 2000 se je ta številka povzpela na 60,2 odstotka, leta 2009 pa se je ustalila pri okoli 58,6 odstotka. Leta 2022 je kar 67,6 odstotka Italijanov, starih od 18 do 34 let, živelo pri starših, kar je pravzaprav približno sedem milijonov ljudi, poroča Mondo.