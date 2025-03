Mati petih otrok želela na črnem trgu prodati prsta mrtvega moškega

Joanna Kathlyn Kinman iz Melbourna v Avstraliji se je izognila zaporni kazni, potem ko je poskušala na spletnem črnem trgu prodati prsta mrtvega moškega. Sodišče jo je obsodilo na 18-mesečno pogojno kazen z družbenokoristnim delom.

Februarja 2024 je Kinmanova delala kot oskrbnica v zavetišču za živali. Tam sta bila psa, ki sta pripadala preminulemu lastniku, in sta izbljuvala njegove ostanke. Moški je umrl naravne smrti, psa pa sta del njegovega telesa pojedla, preden so ga našli.

Ko so živali pripeljali v zavetišče, sta zaradi slabega počutja izbljuvala tudi dva človeška prsta, ta so vrgli v smeti. Kinmanova, ki ni bila priča dogodku, je pobrskala po smeteh, našla prsta in ju odnesla domov ter ju shranila v kozarec s formaldehidom. Nato ju je želela prodati na spletu za približno 250 dolarjev.

Nenavadni predmeti

Po anonimni prijavi je policija preiskala njen dom in našla prsta skupaj z drugimi nenavadnimi predmeti, kot so lobanja ptice, aligatorjeva kremplja, noga morskega prašička in mlečni zobje njenih otrok. Kinmanova je bila tudi članica Facebook skupine Bone Buddies Australia, kjer je že prej prodajala živalske ostanke.

Na sodišču je izrazila obžalovanje zaradi svojih dejanj, njen odvetnik pa je poudaril, da je bila po razkritju zgodbe v medijih tarča hudih kritik. Sodnik ji je ob izreku kazni dejal: »Le za las se boste danes izognili zaporu.« Dodal je, da so človeški ostanki zaslužili spoštovanje, česar obtoženka ni izkazala.

Sin pokojnega moškega je bil obveščen o dejanju, a se je odločil, da ostalim sorodnikom tega ne pove, saj bi jih novica preveč prizadela, poroča People.

