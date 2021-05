Marko iz ljudi delal čevapčiče, v zapor pa dobiva ljubezenska pisma

Meso rezali s trupel, jih zmleli in naredili čevapčiče

, osumljen organiziranja hudodelske združbe skupaj z, ki je zagrešila pošastna kazniva dejanja ( med drugim so iz ljudi delali čevapčiče ), je v zaporu prejel številne poročne ponudbe, poroča Kurir.Na internetu se vsak dan pojavljajo komentarji žensk, ki jih okrutni kriminalec privlači, nekatere pa pravijo, da bi se celo poročile z njim, če bi bil na prostosti. Srbski psiholog je za Kurir dejal, da so nekatere očitno izgubile kompas in da imajo povsem porušen sistem vrednot.V začetku aprila so oblasti aretirale zloglasnega, njegovo desno roko Miljkovića in več kot 20 članov te kriminalne združbe. Sumijo, da so storili več ugrabitev in umorov, pa tudi, da so žrtve mučili, sekali in zmleli v industrijskem mlinu za meso.Belivuk in njegovi možje so se snemali, kako režejo meso s trupel žrtev, ga meljejo in delajo čevapčiče. Te posnetke in tudi pošiljko čevapčičev so nato poslali v Črno goro v posebnih hladilnikih.