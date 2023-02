Marina s pastorkom pričakuje drugega otroka

Po družabnih omrežjih je zaokrožila zgodba ruske influenserke Marine Balmaševe (37) in njenega partnerja Vladimirja, ki ima 23 let. Niso težava leta – razlika v njuni starosti je 14 let –, ampak, kako sta se spoznala.

Vladimir je (bil) Marinin pastorek. Od sedmega leta ga je pazila in hranila, danes pa z njim pričakuje že drugega otroka. Iskrica med njima je preskočila nekega dne, ko se je med študijem za praznike vrnil domov. Takrat je tudi v njej počasi zorela odločitev, da se z njegovim očetom razide.

S sinom ne govori

Vladimirjev oče je Aleksej (47) in je bil z Marino poročen deset let. Za razhod je bila, kakopak, kriva afera z Vladimirom, ki sta jo pred njim nekaj časa tudi uspešno skrivala. Ko je izvedel za razmerje, je bil šokiran, in zaradi tega niti danes ne govori s sinom.

Vladimir in Marina na drugi strani sta danes poročena in odštevata dneve, ko bosta dobila drugega otroka. Prva je bila deklica.

Predporočna pogodba

O vsem tem je Marin javno povedala: »Vame se je zaljubil z vsemi mojimi brazgotinami po kirurških posegih, celulitom, povešeno kožo in takšno kot sem. Ne želi se pretvarjati, da sem boljša kot sem.« Ne glede na vse, stvari ne prepušča naključjem: z Vladimirjem je podpisala predporočno pogodbo, da bi svoje premoženje lahko obdržala, če se razideta.

Njen bivši mož o svoji nekdanji ženi nima dobrih besed: »Zapeljala je mojega sina. Nikoli prej ni imel dekleta. Ni ju bilo sram imeti odnos, tudi ko sem bil doma. Oprostil bi ji prevaro, če to ne bi bilo z mojim sinom. V njegovo posteljo je šla tudi ponoči, ko sem spal, potem pa se vračala v mojo posteljo, kot da se ni nič zgodilo.«