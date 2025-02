Marija točila krvave solze

Skrivnost kipa Device Marije v Italiji, ki naj bi točil krvave solze, je razrešena. Na žalost mnogih, ki so si od obiska kipca obetali čudežno ozdravitev ali katero drugo božjo uslugo, in po pričakovanju tistih, ki so od začetka trdili, da gre za prevaro, so imeli prav slednji.

Tožilstvo v pristaniškem mestu Civitavecchia je namreč leta 2023 sprožilo preiskavo zaradi goljufije in odredilo odvzem brisov s krvavih lic porcelanastega kipa. Špekulirali so, da gre za prašičjo kri, laboratorijski rezultati, ki so prišli na dan prejšnji teden, pa so pokazali, da kri ustreza genetskemu zapisu lastnice kipa Giselle Cardia.

Od naivnežev je izpulila na desetine tisočev evrov. FOTO: Catholic News Service/youtube

Slednja je leta 2016 raztrobila vest, da Marija iz Trevignana Romana (Madonna di Trevignano) joče kri in ji posreduje razodetja, da jih deli z verniki. Ti so množično prihajali po blagoslov in v zameno darovali na desetine tisoče evrov. Cardiajeva, ki je bila že prej obsojena zaradi bančne goljufije, je organizirala obiske kipa vsakega tretjega v mesecu. Trdila je, da doživlja nadnaravne izkušnje, denimo čudež, ko je s pomočjo moči kipa 15 ljudem postregla neizčrpno količino pic, njokov in zajčjega mesa.

Verniki so verjeli

Verniki so verjeli, da prenaša sporočila Device Marije, nekateri so celo trdili, da je napovedala pandemijo covida. A leta 2022 so skeptični prebivalci mesta Trevignano Romano v bližini Rima najeli zasebnega preiskovalca, ki je sodeloval z italijansko vojaško policijo, Katoliška cerkev pa je lani dogajanje razglasila za prevaro.

Gisellin odvetnik Solange Marchignoli je dejal, da mora analiza DNK pokazati, ali gre za en sam profil ali mešano kri. »Če je profil enoten, pomeni, da pripada samo Cardiajevi in da ga je sama nanesla. V tem primeru bi sledilo sojenje,« je povedal za italijanski časnik Corriere della Sera. »Če pa je, kot pričakujemo, profil mešan, to pomeni, da DNK, najdena na kipu, vsebuje tudi DNK Cardiajeve, kar bi bilo pričakovano, saj ga je uporabljala, poljubljala in se ga dotikala.« Cardiajeva je po navedbah medijev zapustila svoj dom v Trevignanu Romanu, kje je trenutno, pa ne ve niti njen odvetnik.