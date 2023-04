Mamutove mesne kroglice morda kmalu na krožnikih

Če ste kdaj sanjali, da bi se prehranjevali tako kot praljudje, se vam zdaj ponuja priložnost: avstralsko podjetje Vow ponuja mesne kroglice iz pred več kot 150.000 leti izumrlega praslona. Volneni mamut (Mammuthus primigenius) je bil nekoč najbolj razširjena vrsta mamuta, nato pa je izumrl. Med možnimi razlogi za njegovo izginotje znanstveniki navajajo otoplitve po zadnji ledeni dobi in človeški lov.

Najmlajši najdeni ostanki dlakavega mamuta so stari 150.000 let. FOTO: Aunt_spray Getty Images/istockphoto

Vsekakor naj bi si naši predniki nekoč z veseljem postregli z mesom te živali, visoke približno toliko, kot so današnji sloni. Podjetje Vow, ki se ukvarja z izdelavo nenavadnih vrst mesa v laboratoriju, je mamutovo mesto izdelalo iz celic te izumrle vrste. Namen takšne izdelave je pridobivanje mesa, pri katerem ne bo trpela nobena žival, hkrati pa izogibanje živinoreji, ki velja za enega najhujših onesnaževalcev planeta.

Podjetje je poskusilo izdelati meso že 50 vrst živali, med njimi alpake, bivola, krokodila, kenguruja, pava in različnih rib. »Volnenega mamuta smo izbrali, ker je simbol izginjanja živalske raznolikosti in podnebnih sprememb,« pravi soustanovitelj podjetja Tim Noakesmith.

Ne vedo, kako bi se imunski sistem odzval na zaužitje.

Pri ustvarjanju mamutovega mesa so sodelovali s strokovnjaki z Avstralskega inštituta za bioinženiring Univerze v Queenslandu. Izbrali so molekulo DNK za mamutov mioglobin, ključno mišično beljakovino, ki daje mesu okus. Ker je molekula stara in vseh informacij le ni vsebovala, so vrzeli dopolnili z DNK slona. »Bilo je smešno lahko in hitro. Vse skupaj smo naredili v zgolj nekaj tednih,« pravi profesor Ernst Wolvetang, ki je bil glavni pri projektu. Čeprav so mamutove kroglice že narejene, jih ni pokusil še nihče. »Teh beljakovin nismo videli na Zemlji že na tisoče let, zato ne vemo, kako se bo naš imunski sistem odzval na zaužitje,« pojasnjuje profesor Wolvetang.

Velika proizvodnja mesa po ugotovitvah znanstvenih študij pogubno vpliva na naše podnebje. Podnebna kriza naj bi se končala le, če bomo ljudje jedli precej manj mesa kot zdaj. Ker pa mnogi tega ne bodo želeli, podjetja, kot je Vow, iščejo alternative. Njihovo poslanstvo je prepričati več milijard uživalcev mesa, da si bodo namesto z naravnim mesom raje postregli s proizvedenim v laboratoriju.

Izumrl je po zadnji ledeni dobi.

»Iščemo celice, ki jih je enostavno gojiti, so res okusne in hranljive, nato pa te celice mešamo in povezujemo, da ustvarimo okusno meso,« poudarja izvršni direktor podjetja George Peppou. Prvi gojeni mesni izdelek podjetja Vow, ki ga bodo prodajali gostom, bodo japonske prepelice, ki naj bi jih že letos ponudili v restavracijah v Singapurju.