Mama priznala: Moji otroci so kričači in sovražim branje zgodb pred spanjem

(33) dnevno deli zgodbe iz družinskega življenja s celim svetom. Nedavnem pa je poslala odprto pismo za vse mame, ki mislijo, da jih bodo obsojali, ker ne ljubijo svojih otrok vsako sekundo v življenju.Mama iz Melbourna, kot piše 24sata, je priznala, da so njeni otroci kričači in da se ji ne da vsak dan pripravljati večerje ter brati pred spanjem. Pravi, da bi starši morali biti iskreni ter priznati, da ne ljubijo svojih otrok vsak dan.»Vem, da se veliko pritožujem nad starševstvom, ampak to je zato, ker je vzgoja najtežja stvar na svetu, ki te je nihče ne nauči. Vsak dan je kaj novega. Danes sem razburjena, jočem, počutim se krivo, počutila sem se srečno in ljubljeno, dajala ljubezen.Vse to v 24 urah. Težko je. Mislim, da bi vsi morali biti iskreni.«V pismu je še napisala, da zakaj ne bi mogla kdaj reči, da ne more pripraviti večerje in da noče brat zgodbic. »Hočem, da veste, da meni ti vedno lahko poveste in ne bom pomislila, da ne marate svojih otrok ali da niste hvaležni. In ja, veste kaj je še težje od vzgoje? To, da se pretvarjamo, da ni težko.«