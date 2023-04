Mama našla način, kako za hrano zapraviti manj: svojo 18-mesečno hčerko hrani s črički

Iznajdljiva mama je našla način, kako zmanjšati družinske izdatke za hrano. Mamica se je odločila, da svojemu 18-mesečnemu otroku za malici ponudi insekte.

Tudi mama je v življenju v svoja usta vtaknila že marsikaj. Med potovanjem po Tajski in Vietnamu je poskusila taranteline noge, škorpijona, čričke in mravlje. V takšni hrani je uživala, zato jo je ponudila tudi svojemu otroku.

Kanadčanka Tiffany, ki živi v Torontu, je s pomočjo čričkov uspela izdatke za hrano znižati za četrtino. Uvedla jih je kot vir proteinov za hčerko, kljub temu pa ji še vedno nudi tudi različne vrste mesa, od govedine do piščanca. Izbira med različnimi oblikami čričkov, včasih prah iz čričkov primeša v kašice, včasih v obliki nam poznanih smokijev ... Kot je povedala za Mirror, jih hčerka z užitkom poje. Zavrnila je le pečene cele čričke, ki jih je poskusila in izpljunila, pove mama in ob tem prizna, da ji je bilo nekoliko težko gledati, kako si hčerka v usta tlači celo pečeno žival. »Poskušala sem skriti svoj izraz na obrazu,« je povedala. Po drugi strani pa hčerka obožuje palačinke s črički, ki jih pripravlja. Pravi, da jih poje tudi ona, saj so skoraj enake kot navadne, le okus je nekoliko bol po oreščkih.

Spomnimo, da so tudi v Sloveniji že dovolili uporabo štirih vrst insektov v prehranskih izdelkih.