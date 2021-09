Mama ga je okužila z Britney

Soba je do stropa polna Britney. FOTO: Twitter

Z veseljem je udomačil tudi njeno podobo za brezalkoholno pijačo. FOTO: Twitter

Pred leti jo je celo osebno spoznal in vsako leto se spomni na obletnico. FOTO: Twitter

Superzvezdnicaje svojo kariero začela pred skoraj četrt stoletja – in nedolgo po tem, ko je takrat še 15-letnica podpisala prvo pogodbo z založbo, je v ameriški zvezni državi Pensilvanija mama danes 25-letnegazačelakupovati raznovrstne spominke z Britneyjinim imenom in podobo: »Mama mi je kupovala spominke in mi vcepila v glavo, da bi lahko bili nekoč vredni še več,« je nedavno tega pojasnjeval Gordon-Abraham, ki je danes eden legendarnih oboževalcev priljubljene pevke.Njegova zbirka je namreč v vmesnih letih narasla tako po vrednosti kot po številčnosti spominkov, ki jim je namenil sobo. Zbirateljstvo je postala investicija, v katero naj bi vložil na tisoče dolarjev: od redkih izdaj albumov in zgoščenk vseh vrst, prek fotografij, koncertnih programov, avtogramov pa do reklamnih panojev, na katerih je Britney reklamirala brezalkoholno pijačo. Njegova zbirka naj bi bila vredna okoli 115.000 evrov.»Veliko ljudi meni, da je čudno, da sem tako navezan na pevko, toda številnim oboževalcev predstavlja veliko več kot zgolj pop zvezdo,« je Zachary opisal nevsakdanji hobi, ki ga je pripeljal celo do tega, da je Britney osebno spoznal pred desetletjem. Očitno je Zacharyja njegova zbirateljska strast pripeljala tudi v fokus njegovega idola: tako ima zanj verjetno največjo vrednost podpisana fotografija Spearsove, ki mu jo je pred leti poslala sama.Na koncertu pred štirimi leti pa je Zachary iz publike precej glasno zavpil njen znameniti stavek »Kdo je to?«, tako da se je Britney nasmehnila ter odgovorila s stavkom, ki je sicer uvod v eno njenih pesmi: »Its Britney, bitch.« Posnetek vprašanja in odgovora so prek spleta videli vsi oboževalci, tudi Gordon-Abraham je po tem videu postal znan med oboževalci pevke, ki sami sebe imenujejo Britneyjina vojska. Zachary je posnetek na družabnem omrežju twitter opremil s kratkim pripisom: »Danes sem nasmejal kraljico, moje življenje je popolno.«