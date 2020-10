Malo smeha v teh časih ne škodi: komandir in lisička (VIDEO)

Medtem ko v Sloveniji nergamo nad ukrepi in jih spoštujemo ali pa tudi ne, se zdi, da je vsesplošna klima vse bolj turobna. Malce smeha zato nikakor ne more škoditi.Zanj so tokrat poskrbeli pri celjski policijski upravi, kjer so na družbenem omrežju objavili simpatičen posnetek, pri tem pa zapisali: »Komandir Policijske postaje Šentjur je danes zgodaj zjutraj pred vhodom na policijsko postajo naletel na lisičko. Ko ga je opazila, jo je najverjetneje zato, ker je bila brez zaščitne maske, ucvrla. Pomočnik komandirja jo je kmalu zatem ob cesti opazil, ko se je na svoj simpatičen način trudila, da bi si jo nadela. Bodite pri uporabi zaščitnih mask bolj spretni kot šentjurska zvitorepka. Skrbno jih nosite, saj s tem skrbite tako za svoje zdravje, kot tudi za zdravje vseh okoli vas.«Spomnimo, v ponedeljek je bila v Slovenji razglašena epidemija koronavirusa. Prvi ukrep pa: policijska ura od 21. do 6. ure