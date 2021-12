Malček naročil za tisoč evrov sladoleda, očka skoraj kap

Najmlajšim nikakor ne gre zaupati pametnega telefona, je po nič kaj prijetni izkušnji, ki ga na srečo ni zares pahnila v minus, spoznal očka iz Sydneyja.

Kris King se je z ženo in sinčkom Christianom odpravil na hčerkino nogometno tekmo; štiriletnika dogajanje na zelenici ni niti najmanj zanimalo, zato mu je očka, da bi preprečil nenehno cukanje za rokav in priganjanje, izročil svoj telefon. Malček je napravo seveda z veseljem sprejel in se čudežno zatopil v svoj svet, dokler ni Krisa poklical voznik dostave UberEats z obvestilom, da so sladoledne dobrote iz slovite slaščičarne Gelato Messina že na cilju: kot se je izkazalo, je malček opravil spletno naročilo, in to v vrednosti kar tisoč evrov!

Naročil je tudi rojstnodnevno torto.

Sladoledi so prispeli na Krisovo delovno mesto, gasilsko postajo, kjer je zaposlen in kjer je opravil tudi zadnje naročilo prek UberEatsa. Njegovi sodelavci so, da ne bi šle dobrote po zlu, nemudoma vse shranili v zamrzovalnik in hladilnik ter počakali na besnega Krisa, ki je v šoku kar pritekel s tekme, pri tem pa krilil z rokami in vpil, češ da bo malčku že navil ušesa. Še več, za kazen ga letos ne bo obiskal niti Božiček!

Zarečenega kruha se seveda največ poje; Kris je, olajšan, ker so pri slaščičarni sprejeli njegovo opravičilo in vrnjene dobrote, sinčka le okregal, a tudi priznal, da se štiriletnik nikakor ne bi smel kratkočasiti s telefonom. Ob pregledu naročila pa se je še do solz nasmejal, saj Christopher ni naročal vsevprek, ampak je izbral vse svoje najljubše slaščice in dodatke, tudi jagode s stepeno sladko smetano. Ni pa pozabil niti na očeta, saj mu je prijazno naročil najslajšo sladoledno torto! Da ni vedel, da je do januarja, ko bo Kris zares praznoval, še daleč, mu pač ne gre zameriti.