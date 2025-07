Maja pokazala, kakšen kaos so ji v apartmaju za seboj pustili gostje (VIDEO)

Lastniki turističnih namestitev so verjetno vajeni vsega hudega, a uporabnica TikToka Maja je razkrila, da se ji je tokrat prvič zgodilo, da so gostje pustili precejšen nered.

Iz priloženega posnetka je razvidno, da je lastnico pričakal umazan kuhinjski pult, na katerem so pustili tudi ostanke hrane in nepomito posodo. Maja sledilce ob tem sprašuje, ali se jim zdi takšno početje gostov sprejemljivo.

Pod objavo so se vsuli številni komentarji. Nekateri so jo spraševali, ali od gostov pričakuje, da ji bodo še očistili apartma in izrazili prepričanje, da ljudje plačajo ceno namestitve, končno čiščenje pa je po njihovem mnenju naloga sobodajalca.

Spet drugi menijo, da se v takšnih situacijah pokaže neka osnovna človeška kultura, ne glede na ceno, ki jo ljudje plačajo za najem apartmaja.

V kakšnem stanju je bil apartma, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

