Mačke med knjižnimi policami

Dobra knjiga in ... muca, ki prede. To je menda zmagovalna kombinacija za prijetno preživeto popoldne, zagotavljajo v novi francoski knjigarni Mon Chat Pitre, kjer strankam in bralcem družbo delajo mačke.

Iz zavetišča

Osebje so obogatili za šest živali, so ponosni v knjigarni, katere lastnika sta televizijska novinarja Solène Chavanne in Jean-Philippe Doux; jasno, velika ljubitelja mačk, ki sta prepričana, da se te ljubljenke značajsko najbolj ujemajo z umirjenimi oboževalci knjig.

Mnoge že imajo najljubše čtivo. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images

Šesterica muc se vse dni prosto sprehaja med knjižnimi policami in drema povsod, kjer se jim zahoče. Nekatere imajo tudi svoje priljubljeno čtivo, ki jim zagotavlja, kot kaže, najkakovostnejši spanec, nekatere pa raje zasledujejo stranke in ponujajo svoj kožušček za nežen dotik. Prav moledovati jim seveda ni treba, saj je velika večina obiskovalcev ljubiteljev mačk, nekateri pa priznavajo, da v knjigarno v kraju Aix-en-Provence na jugovzhodu države zahajajo zgolj zaradi prikupnih živali!

Mačke si kdaj zaželijo tudi miru in tišine, zato se, ko so site človeške družbe, umaknejo v svoj kotiček, kamor stranke nimajo vstopa. Vse muce so posvojenke iz bližnjega zavetišča. Knjigarna je njihov novi dom, poudarjata lastnika in tako odgovarjata na vprašanja mnogim, ki si simpatične prodajalke želijo kar odnesti s seboj. Tiste, ki si želijo novo hišno ljubljenko, prijazno usmerita v zavetišče, kjer že opažajo povečano zanimanje za mačje sirote in obisk.

Marsikdo bi kosmatinke vzel domov.

Mačke so imele izjemno dragoceno vlogo v starem Egiptu, kjer so se prav tako smukale med čtivom; varovale so dragocene dokumente, tako pred glodavci kot morebitnimi drugimi vsiljivci, podobne naloge pa so jim zaupali tudi v carski Rusiji.

V sodobnem času pa so stanovalke številnih prodajaln, kjer ne le da varujejo blago pred škodljivci, ampak s svojim nežnim značajem skrbijo za prav posebno umirjeno vzdušje.