Mačkama kupila kolo za vadbo, za pohištvo odštela 2700 evrov

Ljudje smo za svoje živalske ljubljenčke pripravljeni narediti marsikaj. Celo zgraditi prizidek. Prav to je storila 32-letna Kanadčanka Amber Schram. Doma ima posebne prostore samo za mački, šestletnega Jaka in dveletno Snow, ki sta pasme bengalka. Da bi jima ustvarila kar se da udobno življenjsko okolje, je za opremo porabila več kot 2700 evrov. Na voljo imata številne lesene police, po katerih lahko plezata, leseni most, praskalnike, dve viseči mreži in celo kolo za vadbo, podobno tistim, ki jih imajo v kletkah hrčki.

Še posebno draga je bila notranja oprema.

V prostorih ne manjka niti rastlin, ki so skrbno izbrane: gre za vrste, ki ne morejo načeti mačjega zdravja. Mački imata notranje in zunanje prostore. »Še posebno draga je bila oprema notranjih prostorov, saj je bilo treba večino pohištva naročiti iz ZDA,« pravi Kanadčanka iz Ontaria. Stvari, ki mačkam niso bile všeč, je vrnila prodajalcem. Prostore je opremljala nekaj let, novosti pa dodajala na vsakih nekaj mesecev.

Amber je prepričana, da mački svoje bivališče obožujeta, saj Jake, ki se je pred tem rad izmuznil iz hiše, tega ne počne več. Najbolj se oddalji od hiše, ko gre na vrt. Amber in njen mož imata skupaj pet ljubljenčkov, poleg mačk še tri pse iz zavetišča.

Kljub vsemu udobju, ki ga uživata mački, Amber še vedno dobiva negativne komentarje, češ da mačke potrebujejo svobodo, a se ne strinja. Meni, da so v stanovanju bolj varne, čemur pritrjujejo tudi strokovnjaki; poudarjajo, da notranje mačke v povprečju živijo precej dlje kot zunanje.