Maček Pablo je čudež! Preživel je uro pranja v pralnem stroju (FOTO)

Devetmesečni burmanski mucek po imenu Pablo je postal prava medijska zvezda, potem ko je na čudežen način preživel nekaj, kar je za mnoge hišne ljubljenčke usodno. Kot poroča Daily Mail Online, ga je njegov lastnik po nesreči zaprl v pralni stroj – sploh ni opazil, da se je majhen maček zvil v bobnu stroja.

Lastnik je povedal, da je Pablo, v iskanju toplega in mirnega kotička za spanec, izkoristil odprta vrata pralnega stroja. Sledil je 55-minutni program čiščenja bobna – na srečo brez perila in detergenta. Ko se je cikel končal, je lastnik z grozo našel svojega ljubljenčka v kritičnem stanju.

Brez trenutka oklevanja so Pabla nujno odpeljali v Specialistično bolnišnico za male živali, kjer se je začel njegov boj za življenje.

Pravo malo čudo

Ella Yarsley, članica osebja bolnišnice SASH v Avstraliji, je medijem povedala, da je Pablo utrpel hude poškodbe, vključno z »poškodbo možganov, poškodbo pljuč« in da je »izgubil nekaj prstov na tačkah«.

»Verjetno je bil v najslabšem stanju, kar sem ga videla v dolgem času,« je povedala. »Zelo redki so primeri, ko mačke preživijo celoten cikel pranja. Njegovo okrevanje je bilo pravo malo čudo.«

Veterinarji iz bolnišnice SASH so Pablovo zgodbo izkoristili za ozaveščanje o nevarnostih, ki prežijo v domačem okolju. »Velika hvala Pablovi družini, da so nam dovolili deliti njegovo zgodbo in opozoriti na nevarnosti enega najljubših mačjih skrivališč,« so zapisali na svojih družbenih omrežjih.

Žal ni osamljeni primer

»Verjeli ali ne, s takšnimi primeri se v praksi srečujemo relativno pogosto,« so dodali in poudarili, da lastniki pogosto sploh ne vedo, da se je njihov ljubljenček skril v notranjost stroja pred zagonom.

Pablov primer žal ni osamljen. Julija 2020 je na Sunshine Coastu v Queenslandu dveletni maček Oscar končal v pralnem stroju med 12-minutnim ciklom s toplo vodo in detergentom. Tudi on se je zleknil v boben, da bi zadremal.

Leto prej, leta 2019, so iz pralnega stroja v mestu Launceston na Tasmaniji rešili šestmesečno mačko Poppy po 30-minutnem ciklu. Bila je zmedena in je imela modrice, a na srečo ni utrpela hujših poškodb.

Danes je Pablo, kot poročajo, »skoraj povsem zdrav«. Vrnil se je v svoj dom na Gold Coastu, njegova neverjetna zgodba pa služi kot močan opomnik vsem lastnikom hišnih ljubljenčkov: vedno preverite pralni in sušilni stroj, preden ga zaženete, poroča 24sata.hr.

