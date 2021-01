Luža ima že več kot 16.000 sledilcev

Obiskujejo jo tudi drugi vplivneži z družabnih omrežij in se ob njej fotografirajo.

Prebivlaci ruskega mesta Južno-Sahalinsk poskušajo že četrt stoletja prepričati mestne oblasti, naj jim popravijo del ceste v blokovskem naselju, kjer nastaja vedno večja luknja, ki se ob močnejših deževjih napolni z vodo in jo je peš skoraj nemogoče prečkati, nevarna pa je tudi za avtomobile. A vedno so naleteli na gluha ušesa.Nato pa se je pred nekaj meseci eden od domačinov domislil, da bi veliki luži na instagramu ustvaril profil. »Pozdravljeni vsi! Sem luža blizu naslova Tihookeanskaja 10, Južno-Sahalinsk. Ravnokar sem dopolnila 25 let in čas je, da začnem osvajati instagram, kot preostali odrasli,« se je glasil prvi zapis. V le nekaj dneh je imela nekaj tisoč sledilcev, njihovo število pa je do danes naraslo na več kot 16.500. V Južno-Sahalinsk se zgrinjajo trume obiskovalcev, med katerimi so tudi ruski vplivneži, da bi si jo pobliže ogledali in se ob njej fotografirali. Njeno vedno večjo priljubljenost so opazili tudi mediji, najprej tisti v njeni bližini, nato še državni, in oblasti v Južno-Sahalinsku si niso več mogle zatiskati oči pred težavo.Kljub temu luknje v cesti niso nemudoma popravili, najprej so se odločili, da vanjo nasujejo pesek, o čemer je luža obvestila svoje sledilce: »Videti je, kot da so vame natlačili suho blato. Mislim, da se spet vidimo ob naslednjem nalivu.« To se je tudi zgodilo. »Kako ste kaj? Ste me pogrešali? Jaz sem vas tudi. Tako zelo, da me ni ustavilo niti blato, ki so ga nasuli vame. Danes je čudovit deževen dan, in če bi me kdo rad prišel pozdravit, bom zelo vesela,« je kmalu po neuspešnem zasutju sporočila luža. In kot kaže, bo sledilce zabavala še nekaj časa. Potem ko je prejšnji mesec župan oznanil, da bodo popravilo ceste namesto leta 2024 začeli že prihodnje leto, se je namreč izkazalo, da se vseeno ni znašla na seznamu večjih del, ki jih občina načrtuje za 2021.»Dragi prijatelji, če ste tudi vi tako zelo vzhičeni, da se je župan odločil, da me bo hranil pri življenju, se mu lahko tudi osebno zahvalite,« pa je novico, da se njen čas še ne izteka, sporočila ena najslavnejših luž na svetu.