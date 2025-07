Losovo meso povzročilo strmoglavljenje majhnega letala

Preveč losovega mesa in par rogov, pritrjenih na krilo - to je po prepričanju preiskovalcev povzročilo strmoglavljenje majhnega letala na Aljaski, pri čemer je umrl pilot, kaže poročilo o nesreči, objavljeno ta teden.

Pilot Eugene Peltola je umrl nekaj ur po tem, ko je njegovo letalo, ki je prevažalo več kot 225 kilogramov mesa losa, strmoglavilo v goratem območju blizu mesta St. Mary's na jugozahodu Aljaske septembra 2023, poroča AFP.

Pilotu ni bilo več pomoči.

Poročilo ugotavlja, da je bila teža tovora prevelika. Letalo je bilo za okoli 50 kilogramov težje od dovoljene vzletne teže, ko je vzletelo z oddaljenega letališča v Naravnem zavetišču Yukon Delta. Par rogov losa na desnem krilnem oporniku, kar je sicer običajna praksa na Aljaski, pa je še dodatno otežilo polet, piše v poročilu, saj so rogovi negativno vplivali na aerodinamiko letala.

Očitna preobremenjenost

Clint Johnson, vodja preiskovalcev letalskih nesreč na Aljaski, je za lokalne medije povedal, da so k nesreči letala Piper PA 18-150 Super Cub prispevali trije glavni dejavniki. »Prvi je bila očitno preobremenjenost – tu ni nobenega dvoma,« je dejal za aljaški spletni portal. Kriv naj bi bil tudi zračni upor zaradi rogov, pritrjenih na desno krilo in, kot zadnje, še mehanska zračna turbulenca na koncu vzletne steze, ki je vodila do nesreče. »Če bi izločili samo enega od teh dejavnikov, najverjetneje ne bi imeli tega pogovora. A vsi ti skupaj so povzročili to tragično nesrečo,« je dejal.

Pilot je bil mož nekdanje ameriške kongresnice Mary Peltola, prve avtohtone Aljaščanke v Kongresu, še poroča AFP. Demokratska političarka je leta 2022 premagala nekdanjo guvernerko Aljaske Sarah Palin na izrednih volitvah, vendar je na rednih volitvah novembra lani izgubila sedež.