POTREBUJE MIR

Los Emil potuje po Evropi in navdušuje vse, ki ga srečajo

Prepotoval je že Poljsko in Češko, trenutno je v Avstriji.
Fotografija: Potrebuje prostor in mir. FOTO: Emil Der Elch/Facebook
Potrebuje prostor in mir. FOTO: Emil Der Elch/Facebook

T. Š.
02.09.2025 ob 18:10
T. Š.
02.09.2025 ob 18:10

Med številnimi evropskimi zgodbami je malo takih, ki bi brez besed povezale ljudi v Srednji Evropi; toda prav to poletje na Češkem, Poljskem (od koder je Emil krenil na popotovanje) ter nazadnje še v Avstriji spremljajo nenavadno popotovanje mladega losa, ki so mu Čehi nadeli ime Emil - po legendarnem atletu Emilu Zátopku. Lose so na Češkem iztrebili že v 15. stoletju, Emil pa je še posebno opazen in opažen, saj rad zaide tudi na mestne ulice ali vrtove hiš, kjer so ga prvič opazili pred tremi meseci.

Zaide tudi na mestne ulice ali vrtove hiš.

Odsihmal je preplaval reke, tudi Donavo, ter pristopicljal skozi številne kraje; pot ga je vmes odnesla v Spodnjo Avstrijo; zadnja dva tedna redno objavljajo Emilove fotografije iz krajev, ki jih obišče. Nekateri ljudje pri tem bojda pretiravajo, saj mu sledijo celo z avtomobili in policija je že morala umirjati prevelike navdušence. Zelena bratovščina pri naših severnih sosedih na evforijo okoli Emila gleda z mešanimi občutki, stroka opozarja, da žival potrebuje prostor in mir.

»Pomembno je, da živali ne ogrožajo in jo tako spravljajo v nepotreben stres,« je poudaril predsednik avstrijskih lovcev Franz Mayr Melnhof-Saurau. In dodal, da se sredi septembra začenja paritveno obdobje ter da si Emil najverjetneje v Avstriji ne bo našel družice – zato ga bodo kopita odnesla naprej v gozdove proti severu. Njegovo potovanje s fotografijami in videi na tisoče navdušencev spremlja v skupini​ na Facebooku, poimenovani po Emilu.

Kjer se pojavi, je v središču pozornosti. FOTO: Emil Der Elch/Facebook
Kjer se pojavi, je v središču pozornosti. FOTO: Emil Der Elch/Facebook

los žival emil Evropa

