Londončani na podzemno železnico množično brez hlač (FOTO)

Čeprav so Britanci po svetu praviloma znani kot precej zadrti, pa vsako leto januarja svetu dokažejo, da so vse prej kot to. En dan, letos je bilo to minulo nedeljo, se namreč odpravijo na vožnjo s podzemno železnico v spodnjicah.

Kaj bi si mislili, če bi vas na postaji pričakal takšen prizor? FOTO: Hollie Adams/Reuters

Ker januarja v Londonu ni prav toplo, so dovoljeni puloverji, šali, kape, jakne in topla obutev, le hlače morajo pustiti doma. Zamisel za vožnjo brez hlač je stara že dobri dve desetletji, porodila pa se je Newyorčanu in komiku Charlieju Toddu, ki je želel ljudi na ta način nekoliko razvedriti.

Sramežljivost so dekleta pustila doma. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Prvega tovrstnega dogodka se je udeležilo komaj sedem ljudi, a se je vest o »čudakih, ki so se sredi zime na vlaku pojavili v spodnjicah«, hitro razširila, najprej po New Yorku, nato še po svetu, in vsako leto je v dogodku sodelovalo več pogumnih posameznikov.

»Vse skupaj je mišljeno kot nedolžna zabava, nikogar ne želimo provocirati, užaliti ali karkoli podobnega. Upam, da bo tako tudi ostalo, saj vemo, da so ljudje vedno bolj nervozni in vedno hitreje užaljeni,« je ob letošnjem dogodku, ki se ga je samo v Londonu udeležilo na desetine odlično razpoloženih Britancev, povedal Charlie Todd.