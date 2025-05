Ljudje prestrašeni zaradi eksplodirajočih ptic, nihče ne ve, kaj se dogaja

Na ulici Bernhard Avenue v Richmondu v Kaliforniji v ZDA lokalno skupnost straši srhljiva skrivnost, vredna režiserja grozljivk Alfreda Hitchcocka. Le da tokrat ptice niso napadalci, temveč žrtve. Prebivalci namreč opisujejo, da so na določenem odseku daljnovoda v zadnjih tednih našli več kot 50 mrtvih ptic, ki so »eksplodirale«, poroča portal abc7news. A elektrika menda ni kriva.

Orožje ali električni udar

»To je zelo travmatično,« je povedal krajan Maximilian Bolling, ki je za lokalno televizijo opisal tudi, da ptice pristanejo in nato dobesedno eksplodirajo. »Gre za skrivnost – ne znamo si je razložiti,« je dodala soseda Heather Jones. Varnostna kamera enega od prebivalcev je ujela glasen pok, takoj zatem pa ptico, ki mrtva pade na tla. Sosedje poročajo, da je zvok podoben petardi ali zračni puški.

Eksplodirajo celo med letom. FOTO: Jure Eržen

»Zvenelo je kot petarda, nato pa je ptič preprosto padel,« je opisal Mark Hoehner, ki je dogodek doživel v živo. »Bil sem ravno pod pticami, ko se je zgodilo, in zvok je prihajal z vrha droga.« Prebivalka, ki živi neposredno nasproti daljnovoda, je povedala, da je v zadnjih tednih več ptic vrgla v smeti, saj jih je našla mrtve pred svojo hišo.

Prebivalci so sprva domnevali, da gre za električne udare, zato so obvestili šerifovo pisarno okrožja Contra Costa. Ta je 26. aprila poslala patruljo in zaprosila energetsko podjetje PG&E (Pacific Gas and Electric Company), naj opravi pregled napeljave. PG&E je pozneje sporočil, da je Kalifornijski urad za ribe in divjad (California Department of Fish & Wildlife) pregledal dve mrtvi ptici, a nista kazali znakov električnega udara. Vzrok smrti naj bi bile poškodbe, ki nastanejo zaradi zračne puške, frače ali zračne pištole.

Vendar prebivalci temu ne verjamejo povsem. »Zračne puške ne povzročajo zvoka, kot je petarda,« je dejala Heather Jones. Drugi dvomijo o natančnosti domnevnega strelca, ki bi moral redno zadeti majhne ptice z večje razdalje. Soseda Sharon Anderson je dodala: »Tisti žici pogosto slišimo, kako pokata in se iskrita.«

Kalifornijski urad za ribe in divjad je za portal potrdil, da je prejel le dve močno razpadli trupli ptic, zaradi česar natančen vzrok smrti ni znan. So pa fotografije drugih ptic kazale na poškodbe, kakršne bi lahko povzročile zračna puška, zračna pištola ali frača. Pristojni nadaljujejo preiskavo, prebivalci pa postavljajo opozorilne napise in zbirajo dodatne dokaze. V vsakem primeru pa zahtevajo konec te zgodbe. »Na koncu dneva si želimo le, da se zadeva razreši,« je zaključil Bolling.