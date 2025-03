Ljudje ogorčeni! Sin z elektriko stresel svojega očeta med brutalnim rokoborskim dvobojem (VIDEO)

Britanska rokoborska scena je znova poskrbela za šok – na dogodku v mestu Sheffield je 27-letni Jack Harrop med t. i. »death matchom« (»smrtonosnim dvobojem«) svojega očeta »Icemana« Isaaca Harropa stresel z elektriko s pomočjo kablov za vžig avtomobila.

Na posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako Harrop mlajši priklopi zagonske kable na avtomobilski akumulator in jih pritrdi na kovinske verige, ki so služile kot improvizirane vrvi ringa. Njegov oče, legenda britanske rokoborske scene, je bil vklenjen v te verige, medtem ko so se ob dotiku kablov s kovino pojavile iskre.

Po nekaj sekundah »šoka« je sodnik razglasil zmago mlajšega Harropa in hitro izklopil akumulator, da bi preprečil nadaljnje poškodbe.

Del občinstva navdušen, internet besni

Tekma je bila del skrajno nasilnega rokoborskega dogodka, ki sta ga skupaj organizirala ICW No Holds Barred in Rise Wrestling. Napovedali so »najbolj brutalen rokoborski vikend v Veliki Britaniji«, ki je vključeval tudi razbijanje miz in pretepanje s palicami, ovitimi v bodečo žico.

Medtem ko je občinstvo v dvorani bučno navijalo, pa so odzivi na družbenih omrežjih ostro obsodili dogodek. »To ni rokoborba,« je zapisal eden izmed uporabnikov. Drugi je prizor označil za »najbolj neumno stvar, kar sem jih kdaj videl«. Nekateri so dvoboj označili za »smetiščno zabavo« in »sramoto za rokoborbo«.

Jack Harrop se je na kritike odzval z referenco na znameniti WWE prizor iz leta 2003, ko je Kane elektrošokiral Shanea McMahona, sina wrestling mogotca Vincea McMahona. Njegovi podporniki pa so dogodek zagovarjali in zapisali: »Vedno naredite pravi spektakel, komaj čakam naslednjo borbo!«

Subkultura nasilja

»Death match« rokoborba je ekstremna oblika tega športa, kjer borci uporabljajo različna orožja in nevarne rekvizite. Svoj vrhunec je žanr dosegel v 90. letih, zvezdniki kot sta Mick Foley in Terry Funk pa so v ZDA in na Japonskem uprizarjali dvoboje z eksplozijami, bodečo žico in steklom.

Čeprav takšni dvoboji v mainstream rokoborbi danes niso več pogosti, jih nekatere organizacije, kot je AEW, še vedno občasno vključujejo v svoj program. Rise Wrestling in podobni britanski promotorji pa ostajajo zvesti tej skrajni obliki športne zabave.

V preteklosti so podobni dogodki že sprožili preiskave policije, leta 2022 je en tak dvoboj v angleškem mestecu Durham dvignil prah, ko sta si borca povzročila hude ureznine z vrtno kosilnico in razbitim steklom.