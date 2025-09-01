Ljudje množično zapuščajo mesto sanj, luksuz postaja nočna mora

Dubaj že dolgo privablja Britance, ki hrepenijo po obljubi visokih plač, razkošnega življenjskega sloga in nizkih davkov. Toda naraščajoči življenjski stroški in vse večja konkurenca na trgu dela ta 'dubajski sen' delata vse težje uresničljivega.

V nekaterih primerih so težave postale tako resne, da se britanski izseljenci odločajo spakirati kovčke in se vrniti domov. Na to kaže tudi dejstvo, da je fraza »Habibi, don’t come to Dubai« (Dragi, ne hodi v Dubaj), ki je postala viralna na družbenih omrežjih, zaživela tudi zunaj virtualnega sveta in postala priljubljena v vsakdanjem življenju.

Sijaj počasi bledi. FOTO: Fadel Senna Afp

Ross Irvine, finančni direktor podjetja William Russell, ki se ukvarja z zavarovanjem izseljencev, je za Daily Mail izjavil, da Dubaj izgublja svoj sijaj:

»Dolga leta je bil Dubaj dragulj v kroni britanskih izseljencev – ponujal je plače brez davkov, sonce vse leto in dinamičen način življenja. A nedavna poročila kažejo, da ta sijaj za nekatere bledi. Življenjski stroški so strmo poskočili, najemnine dosegajo rekordne višine, šolstvo in zdravstvo postajata vse dražja, vsakodnevni stroški – od hrane do prostega časa – pa so precej višji kot nekoč. Istočasno postaja trg dela vse bolj konkurenčen, saj mesto dozoreva in postaja žrtev lastnega uspeha pri privabljanju globalnih talentov.«

Charlie Morgan se je leta 2023 preselil v Združene arabske emirate predvsem iz poslovnih razlogov. Hvalil je Dubaj zaradi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in strogih zakonov glede uživanja alkohola. Kljub temu se je po dveh letih odločil za odhod, saj so slabe strani mesta prevladale nad dobrimi – niti zaslužek v višini 35 milijonov € ga ni prepričal, da bi ostal.

»Problem Dubaja je, da vsi načrtujejo odhod. To je mesto z vrtečimi vrati – ljudje prihajajo in odhajajo,« je povedal in dodal, da so davčna pravila v ZAE veliko manj jasna, kot si ljudje mislijo.

Življenjski stroški so strmo poskočili. FOTO: Raghed Waked Reuters

Neka TikTokerka je priznala, da je bila prisiljena zapustiti Dubaj, saj ni več zmogla kriti visokih stroškov življenja, Britanec Aidan Doyle, ki se je preselil pred tremi leti, pa pravi, da se je mesto močno spremenilo, poleg tega pa se krepi pritisk, da bi ljudje dohajali razkošje svojih sosedov.

Elbi Henshaw (23) iz Londona se je v Dubaj preselila januarja, verjela je, da bo tam uživala boljšo kakovost življenja. Priznala je, da ji manjkajo britanska kultura in pubi ter da se je težko povsem vključiti v luksuz, ki ga prikazujejo družbena omrežja, predvsem zaradi zelo visokih življenjskih stroškov. Povedala je, da mora zdaj delati šest dni na teden, da si lahko privošči življenje tam.

Medtem se vedno več izseljencev poskuša finančno okoristiti na nepremičninskem trgu Dubaja, kar dodatno zvišuje cene stanovanj in najemnin. Dubaj je trenutno 15. najdražje mesto na svetu za življenje in najdražje na Bližnjem vzhodu, predvsem zaradi 21-odstotnega porasta cen nepremičnin. Dražji je celo od Tel Aviva, Miamija, Chicaga, Pariza in Berlina, a London je še vedno pred njim.

Na primer: uvoženo pivo (330 ml) je v Londonu skoraj dvakrat cenejše (6 €) kot v Dubaju (13 €). Cappuccino v Londonu stane povprečno 4 €, v Dubaju pa 5 €. Po drugi strani so cigarete v Dubaju precej cenejše – škatlica Marlboro stane povprečno 6 €, v Londonu pa kar 19 €.

Osnovni stroški za stanovanjske režije (elektrika, voda, ogrevanje in odvoz smeti) za stanovanje velikosti 85 m² v Londonu znašajo približno 273 €, medtem ko v Dubaju 212 €. Internet pa je v ZAE bistveno dražji – povezava s 60 Mbps in neomejenim prometom stane okoli 93 € v Dubaju, v Londonu pa 36 €.

Slovenija v primerjavi z Dubajem

V primerjavi z Dubajem je Slovenija precej cenejša. Najemnine v Ljubljani so skoraj pol cenejše, osnovni življenjski stroški (elektrika, voda, ogrevanje, smeti) pa zelo podobni, le da je internet v Dubaju skoraj trikrat dražji. Tudi hrana in pijača sta v Sloveniji občutno ugodnejši – kava in pivo v Ljubljani stanejo približno tretjino cene dubajskih. Edina izjema so cigarete, ki so v Dubaju nekoliko cenejše kot pri nas.

Skupno gledano so osnovni življenjski stroški v Sloveniji 40–50 % nižji kot v Dubaju, kar pomeni, da je pri nas vsakdan precej dostopnejši, čeprav so plače bistveno nižje, poroča jutarnji.hr.

