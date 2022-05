Ljudje gledajo in se čudijo: trik za osemminutni dremež, po katerem boste kot prerojeni (VIDEO)

Kolikokrat ste že bili utrujeni, a niste imeli časa ležati in počivati? Ko se naslednjič znajdete v tej situaciji, poskusite trik, ki ga je na tiktoku delil Nick Vitello in ki, po njegovih besedah, zagotavlja »najboljši dremež vašega življenja«.

Kaj morate torej storiti, ko ste zelo utrujeni in imate na voljo samo nekaj minutk? Lezite na tla in noge položite na posteljo (ali kar koli drugega dovolj visokega) pod 90-stopinjskim kotom. »Nastavite bujenje čez osem minut in uživajte v najboljšem dremežu, kar ste jih kdaj doživeli,« pravi Nick in dodaja, da gre za trik ameriških marincev, ki dokazano deluje.

Odkar je Nick objavil video (28. aprila), si ga je ogledalo več kot 26 milijonov uporabnikov, ki pa dvomijo, da bo osem minut počitka dovolj. »Moji preaktivni možgani bi ves čas razmišljali, da imam samo osem minut, ali to res deluje, kako to deluje in podobno,« je komentiral neki uporabnik tiktoka, drugi pa so dodali, da potrebujejo več kot osem minut, da zaspijo. »Tudi če celo leto ne bi spal, bi potreboval več kot osem minut, da zaspim, a vseeno bom poskusil.«

Menite, da si lahko odpočijete z osemminutnim dremežem?