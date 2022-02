Ljudje gledajo in ne verjamejo: pokazala, kaj ji je zraslo pod pazduhama (VIDEO)

Linda Jones je mama in vplivnica na tiktoku, kjer je sledilcem pokazala, kaj ji raste pod pazduho. Prvi video ima štiri milijone ogledov, drugi milijon, Linda pa težavo, o kateri se premalo govori.

39-letna mamica je pred nekaj meseci rodila trojčke, deklico in dva fantka. Skrbelo jo je, saj prva dva dni ni mogla dojiti, nato pa je tretji dan doživela šok. Njene dojke so začele proizvajati toliko mleka, da to dobesedno ni več moglo priti v njene oprsje, zato se je 'preselilo' pod pazduhe. Na svojih posnetkih je tako pokazala boleči oteklini pod pazduhama, zaradi katerih ni mogla spustiti rok.

»Problem z odvečnim mlekom ni nekaj, o čemer bi se govorilo, vsi nam govorijo le o tem, kaj storiti, če ga nimamo dovolj in ne dojimo. To je tkivo, polno mleka, ki se je strdilo pod pazduhami. Medicinske sestre so mi povedale, da še nikoli niso videle tako ekstremnega primera,« je povedala Linda.

Poglejte si, s čim se je morala spopasti mamica trojčkov.