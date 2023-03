Ljudi obnorel nenavaden trend: med prhanjem jedo ta sadež, prispeval naj bi k užitku

Tokrat vam prinašamo novo odkritje iz največje zakladnice informacij in vsebin – interneta. Ste že slišali, da bi morali pod prho jesti? Pa veste, kaj? Nič drugega kot pomarančo. Po spletu namreč zadnje čase krožijo videoposnetki ljudi, ki si med prhanjem privoščijo ta slastni citrus. Kot pojasnjujejo, lupljenje pomaranče v kombinaciji s toplo vodo sprošča prijeten vonj, ki zmanjšuje napetost, stres in tesnobo.

Poleg vpliva na duševno zdravje, kot trdijo številni uporabniki družbenega omrežja tiktok, imajo pomaranče tudi druge koristi. So zelo bogate z vlakninami in vitaminom C, ki je odličen za krepitev imunskega sistema. Ugotovljeno je bilo tudi, da redno uživanje pomaranč in pomarančnega soka pomaga zmanjšati dejavnike tveganja za bolezni srca. Zniževale naj bi tudi krvni sladkor in slab holesterol.