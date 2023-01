Križajo ga, da je pedofil: zaljubljen v dekle, ujeto v telo 8-letnice

Ljubezenska zgodba je razdelila uporabnike družbenih omrežij. Medtem ko se opravičuje, da »ga ni pritegnil videz, ampak značaj«, mu mnogi še vedno očitajo, da je pedofil. Kdo ima prav, presodite sami. Dan Swigart je 26-letni Valižan, ki je v razmerju s tri leta mlajšo Shauno Rae.

Shauna je dekle, ujeto v telo 8-letnice zaradi redkega zdravstvenega stanja, v katerem se telo ne razvija. Visoka je 116 centimetrov in tehta le 22 kilogramov. Stanje je posledica redkega neželenega učinka, ki ga je povzročilo zdravljenje možganskega raka, ko je bila še otrok. Shauna je veliko popularnost pridobila po zaslugi resničnostnega šova z naslovom »I Am Shauna Rae» na kanalu TLC, v katerem je med drugim svojim staršem razkrila, da je v zvezi z Danom.

Značaj šteje

Ko se je decembra pojavil njun skupni videoposnetek, je Dan uporabil družbena omrežja, da bi opravičil svoj zmenek s Shauno. Takrat je poudaril, da je z njo v zvezi zaradi njenega značaja, ne zaradi videza. »Pomembno si je zapomniti, da je Shauna neverjetna 23-letna invalidna ženska. Ko torej gradite odnos z njo, je pomembno, da se zavedate njene invalidnosti, jo pogledate in zgradite odnos z njo na podlagi kdo je kot posameznik. Neverjetna je, navdihujoča 23-letnica, ki je preprosto prenizka,« je dejal in razkril, da ga je pritegnila njena čustvena moč.

Potem ko jo je videl v resničnostnem šovu, se je Dan odločil, da ji pošlje šopek rož. Nanj je napisal sporočilo: »Želim, da živiš najboljše, kar lahko. Želim ti vso srečo, ki si jo zaslužiš.« Po dopisovanju na omrežjih je Dan odletel v New York na skupno srečanje. Od takrat sta postala neločljiva, Dan pa se dnevno sooča z obtožbami, da je pedofil. Sam je dejal, da se zaveda, da ga bodo ljudje sovražili, in dodal, da je to »odvratno dejanje do Shaune«.

Zasluži si imeti razmerje

»Takoj, ko rečeš, da ne more imeti razmerja v resničnem svetu z nekom drugim, jo ​​ponižuješ, kar je popolnoma gnusno. Ona je človeško bitje. Zasluži si imeti razmerje in hoditi na zmenke s komer koli hoče. Mislim, da nekateri ljudje pač niso dovolj čustveno zreli, da bi razumeli, da je mogoča globoka povezava, ki temelji na posameznikovi osebnosti, ne le na videzu,« je dejal, a nekateri tega razmerja še vedno ne upravičujejo.

»To je nenavadno na toliko načinov«, »Zelo, zelo neprijetno, ne morem si predstavljati moškega, ki trdi, da je ljubezen njegovega življenja videti kot osemletnica«, »Ona ima 23 let, to je dejstvo, ampak tose še vedno zdi strašno narobe« , so le nekateri komentarji.

Kaj pa vi mislite o tem?