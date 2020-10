Ljubezenska drama: ljubimec skočil čez balkon, jezni mož pa takoj za njim (VIDEO)

Kadar mačke ni doma, miši plešejo. Poznate ta pregovor? Toda v tem primeru se zabava ni izšla po načrtu. V nekem ruskem mestu je mož presenetil ženo in njenega ljubimca med posteljnimi radostmi. Ljubimec je pobegnil čez balkon, pri čemer si je kot kakšen zapornik navezal rjuhe in se spustil po njih.Razburjeni mož je želel za njim, vendar mu je vse skupaj preprečila histerična žena. So pa na pomoč priskočili sosedi. Spodnja soseda je hitro zagrabila metlo in nesrečnega prešuštnika nekajkrat udarila. Vse skupaj so spremljali tudi naključni mimoidoči ter na glas navijali in kričali. Eden je ljubezensko dramo posnel in vse skupaj objavil na spletu.