Preverili smo, koliko vas bo stal seks na javnem kraju v Sloveniji

Bralec Gaj nas je opozoril na dogajanje pri sosedih. Karabinjerji iz Strese v Italiji, 90 kilometrov severozahodno od Milana, so dvema osebama izdali globo v višini 10.000 evrov, potem ko sta bila zalotena med spolnim odnosom na javnem mestu na Otoku ribičev.

Dogodek so prijavili turisti, ki so bili takrat na otoku. Obvestili so varnostne organe o eksplicitnem vedenju para v odmaknjenem, a obiskovalcem dostopnem delu otoka. Par so identificirali in kaznovali karabinjerji, ki so na kraj prispeli z motornim čolnom.

Globa v višini 10.000 evrov je bila izrečena na podlagi zakonodaje o dejanjih, ki so v nasprotju z javno spodobnostjo, dosojena pa sta bila z večjo strogostjo zaradi prizadevanj za ohranitev turistične podobe Otoka ribičev, poroča La Provincia di Varese.

Kako visoka kazen je v Sloveniji?

Kot so nam pred časom pojasnili na Policijski upravi Koper, se spolna aktivnost na javnih mestih v Sloveniji kaznuje v primerih, če kršitelja z dejanjem povzročata vznemirjanje ljudi. »Za prekršek spolnega občevanja na javnem kraju je predpisana sankcija v 3. odstavku 7. člena ZJRM-1, če kršitelj s tem koga moti, povzroča vznemirjanje ali zgražanje ljudi. Globa znaša od 208,65 do 417,29 evra«, so še dodali.

Zaporna kazen zaradi omenjenega dejanja (na srečo) ni predvidena. Ponekod v tujini pa je, zato le previdno, če ne morete zdržati do prvega motela ...

Preberite še: