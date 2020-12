Linč trenerjev, ki sta vadila v cerkvi

Mario Valentič FOTO: FB

30

dni zapora jima grozi.

Zagrebška policija je zaradi vznemirjanja državljanov ter kaljenja javnega reda in miru prijavila sodniku za prekrške dva trenerja fitnesa, ki sta v ponedeljek v cerkvi Svete matere svobode posnela kratek video, na katerem telovadita. S tem sta želela opozoriti na nedoslednosti epidemioloških ukrepov v državi. Grozi jima ali denarna kazen ali do 30 dni zapora.Ob nekaj malega podpore sta Zagrebčana doživela pravi pogrom. Video se je hitro razširil po družabnih omrežjih, nanju in tudi na člane njunih družin so se vsuli jezni in vulgarni komentarji in grožnje, češ da gre za najhujši napad na vernike in Katoliško cerkev od vojne na Hrvaškem. Oba sta se po številnih napadih javno opravičila vsem, ki sta jih z dejanjem prizadela, sporni video pa sta že odstranila.Potem ko so na Hrvaškem poostrili ukrepe in do 21. decembra začasno zaprli vse telovadnice in športne centre v državi, se na mašah še naprej lahko zbirajo verniki, vendar ne več kot 25 naenkrat. Ker se trenerjemainto ne zdi pravično do ljudi, ki bi se radi razgibali, sta v cerkev prinesla simulator veslanja.Medtem ko je eden veslal, je drugi na epidemiološko predpisani razdalji delal sklece. Svojo vadbo sta posnela, objavila na facebooku in v besedilu pod posnetkom zahtevala, da nacionalni štab civilne zaščite spremeni svojo, kot sta zapisala, diskriminatorno odločitev o zaprtju hramov športa, ter da naj pravilo 25 oseb v zaprtih prostorih velja tudi za svetišče telesa in ne zgolj za svetišče duha.