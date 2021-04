Lepotna krona z glave na glavo

Zadrega, nasilje in tožba

Lepotna tekmovanja imajo v številnih državah še vedno izjemno veljavo. FOTO: Image Source/Getty Images

V Šrilanki je izbor najlepše gospe odmeven dogodek.

Časi, ko so lepotna tekmovanja veljala za spektakle glamurja in elegance, so že zdavnaj mimo, zmajujejo z glavo podporniki ocenjevanja ženskega zunanjega videza, medtem ko nasprotniki takšnih parad ploskajo spremembam, ki v ospredje postavljajo druge vrednote, kot je notranja lepota. A kljub temu je lepotna krona marsikje še vedno zelo zaželena. In zmore zanetiti tudi nasilni spopad.Denimo v Šrilanki, kjer so nedavno izbirali ne miss, ampak mrs, torej najlepšo gospo. Odmeven dogodek, ki ga je v živo prenašala tudi tamkajšnja državna televizija, je bil še najbolj podoben žajfnici, so zgroženi kritiki in občinstvo, med katerim je bilo mogoče opaziti tudi premierjevo ženo.Potem ko so za najlepšo med tekmovalkami razglasiliin jo že ozaljšali z lento ter naglavnim nakitom, je na oder jezna prihitela, prejšnja nosilka naslova, in letošnji izbranki krono grobo potegnila z glave. Češ da ji ne pripada, saj da je ločena, kar je seveda v neskladju s protokolom, je vpila. Pušpika je šokirana in poklapana odkorakala z odra, na katerem je potem slavila prva spremljevalka.A strahotna zadrega je v zaodrju očitno prerasla v nasilni spor, poškodovana Pušpika se je menda morala zateči celo v bolnišnico, tako hude naj bi bile njene poškodbe. A te se bodo zdaj morda hitreje zacelile ob spoznanju, da je zmaga dejansko njena: pozneje se je izkazalo, da se je dozdajšnja gospa Šrilanke, ki se ponaša tudi z nazivom gospe sveta, motila, kajti Pušpika uradno ni razvezana, le z možem živita ločeno.Z odvzemom krone in lente so morali organizatorji razočarati drugo lepotico, ki se je vendarle morala sprijazniti z drugim mestom oziroma nazivom prve spremljevalke, Pušpika pa je sklenila pravno obračunati tako z nekdanjo gospo kakor tudi z organizatorji, in sicer zaradi žaljive obravnave. Poudarila je, da ji naziv kot materi samohranilki, pa čeprav to uradni ni, daje moč in samozavest, drugim Šrilančankam pa vliva pogum in upanje. Direktor izbora se je opravičil, a tekmovanje je po njegovem za vedno omadeževano, poroča BBC.Tako kakor ugled prejšnje zmagovalke, Caroline Jurie, o kateri Pušpika pravi: »Ženska, ki drugi ženski potegne krono z glave, ne more biti lepotna kraljica.«