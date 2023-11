Le kaj je mislila? Zamujala je na letalo in stekla na stezo, da bi preprečila vzlet (VIDEO)

Na letališču v avstralskem mestu Canberra so v sredo posneli žensko, ki je tekla po stezi in se ustavila pred letalom airbus A320. V nekem trenutku začne mahati presenečeni posadki letala, ki se je ravno pripravljala na vzlet.

Priče pravijo, da je ženska očitno zamudila na let v Adelaide, ker je mahala pilotu. Zdi se, da je glede na to, da je stala pod desnimi vrati letala, upala, da se bodo odprla. Ena od prič je dogodek opisala kot »blag kaos«.

Drugi navajajo, da je »sreča, da je bil pilot opozorjen na dogajanje ali pa je to sam opazil in ugasnil motor letala«. Simon Hayles je bil na letalu in je videl, kaj se dogaja. Navaja, da je potnica »očitno zamudila let in se odločila, da ga še lahko ujame«.

Opisal je, da se je »pri vratih odrinila mimo osebja, stekla na vzletno-pristajalno stezo in stekla do letala«. Presenečen je bil, da je potnica prišla tako daleč na stezi, ne da bi jo kdo ustavil. Leti na letališču so bili ustavljeni 10 minut, preden so se vrnili v normalno stanje.

Ženska se ni smela vkrcati na letalo, ki je vzletelo brez nje. Aretirali so jo in obtožili, da je tekla po stezi in ogrožala sebe ter druge, poroča Slobodna Dalmacija.

