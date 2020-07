Lastnik apartmaja z lopato napadel turista (VIDEO)

Le streljaj od plaže Pudarica na otoku Rab si je lastnik bližnjega apartmaja prisvojil del obale do morja. Poleg tega, da je kupil megafon, prek katerega je vpil na ljudi, je te dni še z lopato napadel turista, piše 24sata.»Letos si je nabavil megafon in vsakič, ko se kdo približa, četudi le z barko, 'njegovi plaži', se začne dreti, preklinjati in ljudi nadlegovati, naj se umaknejo. Danes je vzel lopato in z njo napadel turista. Zraven ga je še žalil in se pri tem držal za spolni organ,« je povedala bralka, ki je za 24sata poslala video podivjanega lastnika apartmaja na plaži Pudarica na Rabu.Po besedah bralke je že lani opazila, kako sosed kriči na turiste: »Zdi se mi, da je lastnik apartmaja. Lani je imel za goste nudiste in je preganjal vse druge mimoidoče, češ da pasejo zijala. A plaža tam ni označena kot nudistična. Za plažo ne vem, a morja si zagotovo ne more prisvojiti, čeprav je celo mrežo postavil v morje.«Pojasnila je, da je Pudarica velika mestna plaža, ki jo dnevno obiskuje veliko ljudi, neznani gospod pa si je prilastil »svoj del obale in morje« le nekaj metrov od glavne plaže, kamor ljudje pogosto tudi zaplavajo.»Morda do neke mere lahko razumem, da na nekoga vpije, ne pa tudi, da ga napade z lopato. Zdi se mi, da je bil turist tujec in se je samo kopal v morju in niti ni vedel, kaj se dogaja,« je za 24sata svojo pripoved sklenila bralka.