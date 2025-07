Vredno posnemanja? Lastnica švedskega podjetja uvedla plačani 30-minutni odmor za samozadovoljevanje

Zaposleni v enem od podjetij za odraslo zabavno industrijo imajo precej nenavadno ugodnost – pol ure plačanega odmora za samozadovoljevanje. Lastnica podjetja, Erika Lust, trdi, da je ta praksa močno povečala produktivnost njenega tima.

Čeprav se delovne rutine razlikujejo, strokovnjaki pravijo, da nekateri zaposleni med sestanki izkoristijo odmore za hitro samozadovoljevanje – najpogosteje v službenih straniščih. Če vam ideja ne zveni popolnoma bizarno, niste edini.

Po raziskavi, ki jo je izvedel Time Out New York, je kar 39 osdtotkov ljudi priznalo, da so se samozadovoljevali med delovnim časom. Kot navaja Psychology Today, so nekateri to počeli zato, ker so želeli biti za to »plačani«, drugi pa so v tem našli »trenutek miru v sicer napornem delovnem okolju«.

Odmor, ki lahko spremeni vse

Dobrobiti samozadovoljevanja so znane že dolgo – lahko pomaga pri obvladovanju stresa, lajša menstrualne krče in celo poveča samozavest v zahtevnih situacijah.

Švedska filmska režiserka in scenaristka Erika Lust (48) verjame, da samozadovoljevanje lahko izboljša tudi produktivnost pri delu. Njeno podjetje za zabavo za odrasle, s sedežem v Barceloni, vsakemu zaposlenemu nudi 30-minutni »odmor za samozadovoljevanje«.

Ideja je preprosta: med delovnim dnem lahko vzamete pol ure, odidete v enega izmed posebej za to namenjenih prostorov in »spustite paro«. Nato se vrnete k delu – brez vprašanj.

Lust pojasnjuje, zakaj je uvedla to prakso: »Samozadovoljevanje pomaga ljudem pri obvladovanju stresa, urejanju spanca ter povezovanju s svojim telesom in spolnimi željami – med drugim.«

Od eksperimenta do pravila

Politika samozadovoljevanja se je začela kot poskusni projekt v času karantene, dve leti pozneje pa je postala uradni del pravil podjetja.

»S pandemijo in velikimi spremembami v življenju sem začela opažati, da so zaposleni nekoliko razdraženi in manj energični,« je povedala Lust. »Ker vem, da obstaja le ena stvar, ki bi jim lahko pomagala, sem v pisarni postavila zasebni prostor za samozadovoljevanje. Cenim svoje zaposlene – če se oni počutijo dobro, tudi delo poteka dobro.«

Zaposleni so kasneje poročali, da je ta nenavadna pobuda povečala učinkovitost in zmanjšala raven agresije. A Lust ni vodila le želja po višji produktivnosti – temveč tudi želja po normalizaciji samozadovoljevanja.

»Spolna blaginja je tesno povezana z našim celostnim duševnim in telesnim zdravjem – in si zasluži enako spoštovanje ter vire kot vse drugo,« je poudarila.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Njen pogled deli tudi Dominnique Karetsos, soustanoviteljica in izvršna direktorica Healthy Pleasure Group (HPG), ki spolno zadovoljstvo definira kot del spolne izpolnitve. »Razumevanje, da je spolno samozadovoljevanje povezano tako s spolnim kot s splošnim zdravjem, je izjemno pomembno,« je poudarila.

Po drugi strani pa psihoterapevt Ian Kerner opozarja, da je pomembno »spoštovati strukturo delovnega mesta« in »postaviti meje«. »Po mojih izkušnjah se moški pogosto samozadovoljujejo na delovnem mestu zato, ker postane to njihov glavni mehanizem za soočanje. Pod stresom so, v anksioznem stanju, ne razmišljajo povsem jasno – in že so v stranišču,« je povedal za Psychology Today, poroča index.hr.

