Lahko umetna inteligenca izbere najboljšo lubenico? Odgovor vas bo presenetil

Izbira popolne lubenice je poletna loterija. Nekatere so sladke, druge brez okusa, tretje so popolna katastrofa. Ali se morda rešitev skriva v tehnologiji? Družbena omrežja so preplavile trditve, da lahko umetna inteligenca – celo ChatGPT – pomaga izbrati ravno prav zrelo in sladko lubenico.

Dva preizkusa sta postregla z različnimi, a zgovornimi rezultati.

Novinar kitajskega medija xxcb.cn je obiskal tržnico v mestu Changsha, v provinci Hunan, kjer je želel preveriti, ali lahko umetna inteligenca res izbere najboljšo lubenico. Izbral je osem sadežev, jih oštevilčil in fotografiral. Fotografije je nato poslal umetni inteligenci z vprašanjem: katera je najbolj sladka? Vzporedno je lubenico izbral tudi izkušeni prodajalec, ki ni vedel, kaj je izbrala umetna inteligenca. Njegovo merilo? Zvok lubenice ob trkanju – preizkušena klasika.

Ena od rešitev umetne inteligence se je glasila, da zgolj na podlagi fotografije ne more določiti stopnje zrelosti ali sladkosti. Druga pa je ocenila, da sta najbolj obetavni lubenici številka 1 in 8, saj sta okrogli, simetrični in z mat lupino – kar naj bi bili znaki zrelosti.

Kot kaže, so preverjene metode – rumena pega, votel zvok, mat lupina – še vedno najboljše vodilo pri izbiri kraljice poletja.

Ko so obe lubenici razrezali, sta bili obe rdeči in sočni. A lubenica številka 1 – tista, ki jo je izbral človek – je bila najboljša. Prodajalec je ob tem pripomnil, da je danes velika večina lubenic sladkih, a dobra ušesa še vedno veliko povedo.

Tudi zmoti se

Indijski bloger Vineet Dhanawat je šel še korak dlje. Sam je posnel fotografijo s 17 lubenicami, jih oštevilčil in nato postavil vprašanje umetni inteligenci ChatGPT: »Na sliki, kjer so lubenice označene od 1 do 17 – katera je videti najbolj okusna?«

ChatGPT je podal analizo na podlagi vizualnih znakov in predlagal tri: lubenici št. 4, 9 in 16. Med njimi je posebej izpostavil lubenico št. 4 kot najbolj simetrično in z mat lupino, kar naj bi kazalo na visoko stopnjo zrelosti. Na podlagi tega so izbrali lubenico številka 4. A rezultat ni bil najboljši. Kljub obetavni analizi se je izkazalo, da lubenica ni bila posebej okusna.

Tako ChatGPT kot drugi UI sistemi znajo ponuditi koristne nasvete za prepoznavanje okusne lubenice. Kot kaže, so preverjene metode – rumena pega, votel zvok, mat lupina – še vedno najboljše vodilo pri izbiri kraljice poletja.