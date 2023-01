Kuža z ekološkim poslanstvom

Scruff pač ni kuža, ki bi na sprehodu zgolj opravil nujno potrebo in lovil palico. Borderski ovčar iz Nuneatona v Angliji namreč vsak trenutek izkoristi za delo – njegovo vsakodnevno druženje z lastnico pa je celo ekološko obarvano, saj živahen psiček domov marljivo prinaša odpadno embalažo.

Odpadke shranila v garaži

V gobcu še posebno rad prinaša plastenke, zgodba pa se je začela pred dobrim letom, ko je veterinar njegovi gospodarici odsvetoval metanje palice, da si ne bi Scruff, ki jih zdaj šteje že častitljivih trinajst, z grobim lesom poškodoval ustne votline. Nekega lepega dne je tako med sprehodom sam pograbil odvrženo plastenko in je ni hotel izpustiti vse do doma, se spominja Yvonne Faulkner-Grant, ki je že prej sama zgrožena ugotavljala, da številni sprehajalci naravo onesnažujejo z najrazličnejšimi odpadki. S Scruffom sta se takrat domislila nove misije. Borderski ovčar, izjemno nadarjena in učljiva pasma, je z veseljem zagrabil za nov izziv: lastnica ga je izurila, da ji mora med vsakim sprehodom prinesti vsako odvrženo plastenko, ona pa jo potem spravi v vrečo in odnese domov ter shrani za ustrezno reciklažo. »Prav vsako je pobral, v zadnjem letu že več kot tisoč. Ko sem ugotovila, koliko je odpadkov, sem jih začela shranjevati doma v garaži, da bi ob koncu leta pokazala svetu, kaj vse sva s Scruffom našla na zgolj nekaj kilometrih poti,« pripoveduje Yvonne in pristavlja, da je bil minuli november rekorden, saj je kuža pobral kar 104 plastenke!

Nobene ne izpusti, njegovi sprehodi so izjemno plodoviti.

»Zanj je to zdaj nova igra, v kateri nadvse uživa, jaz pa sem ponosna, da najini sprehodi obenem pomagajo obvarovati naravo,« še pristavlja Angležinja in spodbuja tudi preostale lastnike psov, naj svoje najboljše prijatelje izurijo v tako koristnem in plemenitem početju.