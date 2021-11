Kuža hodi kot človek (FOTO)

Še leto dni ni štel, ko je živahno stekel čez cesto ob domači hiši, ravno v hipu, ko je pridrvel kombi. Udarec mu je povzročil hude poškodbe, v zahtevni operaciji pa so mu veterinarji morali amputirati eno od sprednjih tac.

Pripomočka ni hotel

Drugo sprednjo taco je obdržal, a se zaradi posledic poškodbe Dexter ni mogel opreti nanjo, ko pa je znova nabral moči, se je nekega dne, bilo je dva meseca po operaciji, preprosto dvignil na zadnji taci in shodil – kakor človek! Kuža pasme bretonski ptičar, ki živi v Ourayju v Koloradu v ZDA, je star šest let in je povsem zdrav, je zadovoljna njegova lastnica Kentee Pasek, ki je bila prepričana, da bo Dexter uporabljal invalidski pripomoček na kolesih, a mu ta ni dišal. »Nisem mogla verjeti, najprej, da je sam od sebe vstal, potem pa da se je obdržal na zadnjih tacah in začel korakati!« se spominja Kentee, ki je o nenavadnem dogajanju nemudoma obvestila veterinarja. Ta jo je pomiril, da je tudi takšna hoja za Dexterja povsem varna, glede na to, da se je je priučil povsem sam in na nogah ni majav.

Bretonski ptičar je postal seveda prava senzacija na tiktoku, instagramu in drugih družabnih omrežjih, kjer se mu klanjajo milijoni, je ponosna Kentee, ki želi s fotografijami dati upanje lastnikom vseh poškodovanih in invalidnih psov. Tam obvešča sledilce o Dexterjevem zdravju, nedavno je zaupala, da mu sprednja taca povzroča čedalje več bolečine, zato ga morda čaka še ena amputacija.

7 let bo dopolnil čez nekaj mesecev.

A pomembno je, da je kuža dovolj samozavesten na zadnjih tacah, poleg tega pa zelo krepak: veterinar ga pohvali, da so njegove zadnje mišice neverjetno močne, sklepi pa zdravi in trpežni. »Preživel je veliko hudega, toliko noči smo trepetali, ali bo sploh preživel ... Da bo nekoč tako samostojen, si ni nihče upal niti pomisliti. Rekli so, da bo živel še največ štiri leta, a bo čez nekaj mesecev dopolnil že sedmo leto in nič ne kaže, da mu bo kmalu zmanjkalo moči,« je srečna Kentee, prepričana, da bo njen najboljši prijatelj dočakal visoko starost.