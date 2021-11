Mislili so, da so kupili kužka, nato je sledil šok

Najstniški sin si je dolgo želel psa, starši so mu tako pred pol leta le uresničili željo. Družini iz perujske prestolnice se je pridružil prikupen mladiček Run Run, a je po šestih mesecih pokazal zobe in svojo pravo nrav. No, pa tudi vrsto.

Izginule kokoši

Da je Run Run kaj drugega kot živahen kuža, ni nihče niti pomislil; mladič je radovedno vohljal po svojem domačem okolju, grizljal vse, kar se mu je zdelo zanimivo, in preganjal vse, kar se je premikalo. A vragolije in neukrotljivost so iz nadloge in prerasle v resne težave.

Ni le živahen, prav zares je divji!

Run Run je namreč najprej začel preganjati domače kokoši, ki so sčasoma začele izginjati; ko je teh zmanjkalo, se je lotil sosedovih, izginjati so začele tudi druge male domače živali iz soseske. Družina Maribel Sotelo si je s psom, ki ni maral slišati nobenega ukaza, nakopala ne le gnev sosedov in prijateljev, temveč tudi kup stroškov za povračilo škode. Kuža je nazadnje še pobegnil, v strahu, da bo nevšečnosti povzročal povsod, kamor pride, pa je Maribel poklicala policijo.

5 let zapora grozi tihotapcem.

Ta se je povezala s strokovnjaki, ki pa so po fotografijah kaj hitro ugotovili, da Run Run sploh ni pes! V resnici je andska lisica, ki je sorodnica šakala in volka (z zvitorepko si deli samo ime), žival pa je bila očitno žrtev tihotapcev in prekupčevalcev. Ti namreč pogosto kradejo mladiče iz divjine in jih prodajajo na črnem trgu. Policija bo zaslišala tudi lastnike prodajalne z malimi živalmi v Limi, kjer je družina kupila Run Runa, vsem morebiti vpletenim v tihotapljenje divjih živali, ki je v Peruju spet v razmahu, pa grozi do pet let zapora. Kuža, ki to ni, bo dobil dom v živalskem vrtu, so še naznanili.