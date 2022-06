Kupili prikolico za kampiranje, v njej pa našli skrito pismo: nikoli ne boste uganili, kaj je bilo napisano

Potem ko je družina iz Avstralije prodala svojo prikolico za kampiranje, je hči novim lastnikom napisala prisrčno pismo in ga skupaj s simpatično belo zapestnico pustila v predalu poleg svoje postelje.

V najdenem pismu je pisalo: »Živjo, ime mi je Poppy in stara sem 10 let. To je bila nekoč naša prikolica in z njo smo prepotovali več kot polovico Avstralije. To je bila moja postelja (zgornja) in je zelo dobra. V predalu (kjer ste našli to pismo) sem hranila svoje posebne stvar. Upam, da vam je ta avtodom všeč, za vas pa imam sporočilo – sledite svojim sanjam, in če ste v dvomih, ali bi raje imeli prav ali pa bi bili prijazni, izberite prijaznost.«

Ni presenetljivo, da se je družina, ki je kupila to prikolico, odločila, da sporočilo deklice deli na facebooku, kjer je zbralo več deset tisoč všečkov, navdušeni sledilci pa so pisali, da je Poppy legenda.