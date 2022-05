Kupila rabljeno obutev in doživela šok: ne boste verjeli, kaj je našla v podplatu

Uporabnica tiktoka z vzdevkom laika0123 je ob nakupu rabljene obutve doživela prijetno presenečenje. Ko je naročeni paket z obutvijo prispel, je v podplatu levega škornja opazila razpoko, in ko si je podrobneje ogledala, je ugotovila, da se v njej skriva ovojnica s svežnjem bankovcev za 20 funtov (okoli 23 evrov).

Na tiktoku je nato objavila video, v katerem je pokazala škornje in najdbo, svoje sledilce pa je prosila za nasvet, kaj naj z denarjem naredi, tj. ali naj ga vrne. Številni so v komentarjih zapisali, da je »škornje dobila tako rekoč zastonj«, nekateri so se spraševali, zakaj bi nekdo dal denar v podplat, so pa našli tudi tisti, ki so zatrdili, da je to, da je v čevlju našla denar, dober znak.

Kaj pa bi vi naredili z najdenim denarjem?