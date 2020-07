Zneslo se je nad Slovenijo: vozniki ujeti v avtomobilih, podrta številna drevesa (FOTO)

Noč na torek je minila v znamenju hladne fronte, ki je prešla Slovenijo in prinesla številne nevšečnosti. Že v ponedeljek zvečer se je vreme zneslo nad Ljubljano, kjer so imeli gasilci polne roke dela in niso mogli sproti odgovarjati na vse klice v sili. Največ dela so imeli gasilci z odstranjevanjem zaradi močnega vetra podrtih dreves in črpanjem meteorne vode. Zaradi zalitega