Kubanski zdravilec operira z mačeto

in več operacij naj bi izvedel vsak dan.

Kakšna anestezija, skalpeli in sterilno okolje operacijske sobe – dovolj je mačeta! In čemu testiranja in cepljenje proti koronavirusu, ko lahko tega odpihneš z izdatno mero ruma in občasno z malce prahu, ki sicer pomaga pri kašlju in bolečinah! Tako je prepričan kubanski zdravilec, ki je s svojimi neortodoksnimi metodami postal skoraj superzvezdnik med zdravilci, h kateremu Kubanci vse bolj množično romajo.»Če ne morejo hoditi, od mene odkorakajo. Če ne morejo dvigniti roke, jo bodo nato lahko. Nikogar ne pustim brez pomoči, saj je življenje težko, naša dežela pa kruta,« pravi Kubanec, ki ga je na pot zdravilstva pred približno 30 leti usmeril duh, ki mu je prišepnil, naj zdravi ljudi z mačeto.Ne le po revoluciji, cigarah in rumu, Kuba slovi tudi po odličnih in številnih zdravnikih, del te armade v belih haljah pa je med lanskim pandemskim vrhuncem nesebično delila z več kot 40 državami v stiski.A kljub močnemu (tradicionalnemu) zdravstvenemu sistemu se v Havani vijejo vrste pred Goliatovo zasilno ordinacijo. Naj jih težijo bolečine v križu ali neplodnost, zanje ima odgovore zdravilec. Danes je tako priljubljen, da naj bi opravil od 120 do 150 operacij na dan, sicer pa naj bi imel za seboj že več tisoč posegov, ki jih je vse opravil brez anestezije. Pa tudi rentgena ali katerih drugih posnetkov ne potrebuje, v bolnikovo telo pogleda s pomočjo papirja in sveče. Seveda pa je v teh dneh eden najbolj priljubljenih nasvetov povezan z bojem proti koronavirusu. »Steklenica ruma vsak teden, vsake toliko pa si dajte pod nos še prah kafrovca, in covid-19 se vas ne bo dotaknil,« meni.Vse številnejših Jorgejevih privržencev ne odvrne niti, da ga je že večkrat preiskovala policija. »Ničesar ne najdejo, saj ne počnem ničesar nezakonitega.«