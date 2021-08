Krvave rolke razprodane

Športnik, igralec, dobrodelnež

Tony Hawk je legenda. FOTO: Reuters

2003.

je opustil tekmovalno kariero.

Zagreti rolkarji zelo dobro vedo, kdo je. Eden najpomembnejših rolkarjev vseh časov, ki se je od tekmovalnega športa poslovil leta 2003, je danes uspešen podjetnik in veliki zvezdnik, a da bo tako slaven in priljubljen, si verjetno ni drznil upati niti sam. Podjetje Liquid Death Mountain Water je namreč Hawkovo kri dodalo v barvo, ki so jo uporabili za grafično podobo na omejeni seriji rolk, te pa so razprodali v pičlih 20 minutah!Tony Hawk je bil prvi, ki so mu uradno dovolili, da rolka tudi na zemljišču Bele hiše, s svojimi vrtoglavimi podvigi pa je občutno dvignil priljubljenost tega športa in postal idol številnim nadobudnežem. Njegove drzne akcije so upodobili v videoigricah, sam pa je nastopil v številnih filmih in oglasih, včasih v stranskih vlogah, včasih pa kot kaskader, ko je prevzel vajeti katerega od osrednjih igralcev, za katerega bi bili skoki in obrati preveč zahtevni in tvegani.Zdaj 53-letnik je tudi veliki dobrodelnež, ki opozarja na okoljsko problematiko, spodbuja mlade k športnim dejavnostim, ustanovil pa je tudi poseben sklad, s katerim sofinancira gradnje parkov v revnejših predelih sveta, zato njegovo sodelovanje z vodnim podjetjem Liquid Death Mountain Water ne preseneča. Pred časom je postal njihov ambasador in jim daroval dve steklenički krvi, ki so jo, sterilizirano, vmešali v rdečo barvo in potem s to potiskali 100 rolk. Ker je v karieri že veliko krvavel zaradi poškodb, ni imel pri malce strašljivem, a prav zato zelo odmevnem projektu nikakršnih zadržkov, podjetje pa je tako postalo edini proizvajalec rolk s Hawkovim DNK.Izdelke so razprodali v 20 minutah, za desko pa je bilo treba odšteti 420 evrov. Verjetno ni dvoma, da bodo rolke nekoč na dražbah dosegale še večjo vrednost, deset odstotkov od tokratne prodaje pa je podjetje namenilo preprečevanju onesnaževanja morja in oceanov.