Kremenčkovi motijo javni red

Fred in dinozavri na dvorišču

je bila dolga leta v sporu z lokalnimi oblastmi zaradi domovanja: to je namreč kot velika ljubiteljica Kremenčkovih preuredila v podobo iz stripa, risanke in pozneje priljubljenega filma.Marsikdo pomisli, da je zašel v muzej, ko se zagleda v posestvo Fangove: dvorišče v elitni soseski namreč krasijo kipi Vilme in Freda, mamutov in dinozavrov ter številne druge skulpture, hiša, barvita in ovalna, pa tako bode v oči, da so se obupani sosedje obrnili na lokalne oblasti in sklenili lastnico posestva Kremenčkovih prepričati, naj si uredi bolj sprejemljivo domovanje. A brez uspeha. Florence, premožna upokojena založnica, se je sklenila do zadnjega boriti za svoje živobarvno okolje, ki ji prinaša toliko sreče in veselja. K sreči so se na njeno stran postavili številni podporniki in prav tako oboževalci Kremenčkovih ter svobodnega arhitekturnega sloga, ki so skupaj s Fangovo in njenimi odvetniki vztrajali, da si ima vsak pravico na svojem zemljišču urediti domovanje po lastnem okusu, pa naj je to še tako izstopajoče. Tožniki pa so vztrajali, da se kraj, ki spada pod San Francisco, ponaša z enotnim podeželskim slogom, v katerega nikakor ne spadajo kričeče barve in risani junaki.Zadeva je kar nekaj let stala nerešena na sodišču, Fangova, po rodu Kitajka, besna zaradi pritiskov, pa je nazadnje vložila še tožbo proti mestu Hillsborough zaradi rasne diskriminacije. Ta je sicer padla v vodo, a bodo pristojni po zunajsodnem dogovoru lastnici posestva plačali 105 tisočakov in ji omogočili še pridobitev ustreznih dovoljenj za preštevilne skulpture, ki so vidne celo z avtoceste. Jabadabadu!