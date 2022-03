Kot Tom Hanks v filmu: že 14 let živi na letališču

Le kdo ne pozna filma Terminal, v katerem glavni junak, ki ga upodablja Tom Hanks, obtiči na newyorškem letališču JFK zaradi politične vstaje v njegovi domovini in neveljavnega potnega lista.

Ko je izgubil službo, se je začel tolažiti s pijačo.

Hollywoodsko uspešnico je navdihnila resnična zgodba Iranca Mehrama Karimija Nasserija, ki je na pariškem letališču Charles de Gaulle zaradi težav z dokumenti živel kar 18 let, letališče pa je pravi pravcati dom tudi za Kitajca. A iz povsem drugačnih razlogov.

Družina mu odreka svobodo

Wei Jinguo živi na pekinškem letališču že 14 let, a prostovoljno. Razlog je sila nenavaden, a zanj nadvse preprost. Ko je bil star okoli 40 let, je izgubil službo. Zapadel je v depresijo in se začel tolažiti z alkoholom in cigaretami, strokovno pomoč in ljubečo podporo družine pa je zavračal.

Svojci so mu nekega lepega dne postavili ultimat: če se ne bo odpovedal alkoholu, bo moral od doma. Tako je raje zapustil bližnje, kakor da bi se spopadel s svojo odvisnostjo, pojasnjuje Wei, prepričan, da živi povsem svobodno življenje, s skromnim socialnim nadomestilom pa si lahko pokrije potrebe po alkoholu in cigaretah. Kar je zanj najpomembneje, zatrjuje, čeprav se zaveda, da ima doma vedno odprta vrata, če bo le pripravljen obrniti nov list v življenju.

Pekinško letališče je že dolgo njegov dom. FOTO: Shansekala/Getty Images

Za zdaj sicer ne vidi potrebe po tem. Na letališču ima vse, kar potrebuje, no, gostoljubja ravno ne vedno, kajti letališka policija ga je že nekajkrat odslovila. Vsakokrat se je seveda vrnil in se nastanil na enem od terminalov, kjer ima svoja oblačila, ležišče, električni kuhalnik in nekaj posodja ter pribora; vsak dan si skuha skromen obrok, včasih si privošči celo obisk katere od restavracij.

Tudi prodajaln je na letališču več kot dovolj, tako da mu gromozanskega poslopja tako rekoč sploh ni treba zapustiti, trdi. Dokler ga policija spet ne nažene, si drugega doma ne bo iskal, še pribije trmasti Wei.