Kot požar se širi nov nevaren izziv: »Lahko bi kdo pripeljal nasproti in ga ubil«

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek iz Beograda, ki prikazuje najstnika, ki se oklepata zadnjega dela tramvaja in nato skočita z njega, medtem ko se vozilo premika. Vse to je posnel nekdo tretji s tramvaja, posnetek pa sproža burne odzive. Največ je takšnih, ki se jim zdi takšno početje nevarno, ker – kaj pa, če bi v tistem trenutku vanj zapeljal avto?

»Ni mi žal, da je padel, lahko pa bi kdo pripeljal nasproti in ga ubil. Ne bi bil on kriv, ampak tisti voznik. In človek s tem živi do konca življenja. Starši, pazite na svoje otroke, preden bo prepozno,« je komentirala ena od žensk, ki so si ogledale posnetek.

Nekateri pa najstnike opravičujejo s tem, da so tudi sami skakali s tramvaja pred 50 leti in se ni nihče poškodoval.