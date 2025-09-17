Kosilo slovenskih učencev šokiralo Balkan: »Joj, pravkar sem izgubil apetit!«

Fotografija šolskega kosila iz ene od slovenskih šol je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive. Na belem krožniku je skromno kosilo, mnogi pa so ob pogledu nanj izgubili tek.

Na fotografiji je bel krožnik s tremi ocvrtimi ribjimi palčkami. Šolsko kosilo je bilo sestavljeno iz ribjih palčk, postreženih z neokusno, kašasto, sivo zmesjo, za katero nihče ni vedel, kaj sploh je, pišejo tuji mediji. »Prijatelj mi je to poslal. Rekel je, da tega ni jedel nihče – in jaz tudi ne bi! Kako pa so videti tvoja šolska kosila?« je pisalo v objavi.

Uporabniki presenečeni

Mnogi uporabniki platforme Reddit, kjer se je pojavila objava, so bili presenečeni nad tako siromašnim obrokom pri nas v Sloveniji.

»Mislil sem, da je Slovenija že v letu 2050,« je zapisal eden, namigujoč, da naj bi Slovenija po standardu prehitevala preostale balkanske države.

»Slovenija je v večini stvari balkanska kot vsi drugi, samo malo bolj uglajena,« mu je odgovoril drugi.

»V osnovni šoli v Sloveniji je bila hrana kar dobra. V srednji pa je kakovost padla,« je dodal tretji.

Oglasili so se tudi Hrvati

»V hrvaških srednjih šolah nimamo kosil, v osnovnih in nižjih razredih pa ni bilo nič boljše,« je zapisal Hrvat.

»Joj, pravkar sem izgubil apetit. Šolskih kosil nimamo, prinesemo hrano od doma,« je dodal drugi, poroča Blic.rs.