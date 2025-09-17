  • Delo d.o.o.
    Kosilo slovenskih učencev šokiralo Balkan: »Joj, pravkar sem izgubil apetit!«

    Na spletu odmeva fotografija šolskega kosila.
    FOTO: Reddit, zaslonski posnetek
    FOTO: Reddit, zaslonski posnetek
    A. G.
     17. 9. 2025 | 15:03
     17. 9. 2025 | 15:08
    A+A-

    Fotografija šolskega kosila iz ene od slovenskih šol je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive. Na belem krožniku je skromno kosilo, mnogi pa so ob pogledu nanj izgubili tek.

    Na fotografiji je bel krožnik s tremi ocvrtimi ribjimi palčkami. Šolsko kosilo je bilo sestavljeno iz ribjih palčk, postreženih z neokusno, kašasto, sivo zmesjo, za katero nihče ni vedel, kaj sploh je, pišejo tuji mediji. »Prijatelj mi je to poslal. Rekel je, da tega ni jedel nihče – in jaz tudi ne bi! Kako pa so videti tvoja šolska kosila?« je pisalo v objavi.

    Uporabniki presenečeni

    Mnogi uporabniki platforme Reddit, kjer se je pojavila objava, so bili presenečeni nad tako siromašnim obrokom pri nas v Sloveniji.

    »Mislil sem, da je Slovenija že v letu 2050,« je zapisal eden, namigujoč, da naj bi Slovenija po standardu prehitevala preostale balkanske države.

    »Slovenija je v večini stvari balkanska kot vsi drugi, samo malo bolj uglajena,« mu je odgovoril drugi.

    »V osnovni šoli v Sloveniji je bila hrana kar dobra. V srednji pa je kakovost padla,« je dodal tretji.

    Oglasili so se tudi Hrvati

    »V hrvaških srednjih šolah nimamo kosil, v osnovnih in nižjih razredih pa ni bilo nič boljše,« je zapisal Hrvat.

    »Joj, pravkar sem izgubil apetit. Šolskih kosil nimamo, prinesemo hrano od doma,« je dodal drugi, poroča Blic.rs.

    15:25
    Bulvar  |  Glasba in film
    ZBIRKA ŠANSONOV

    Jure Ivanušič z albumom Brezmejna

    Posnel ga je s skupino Nordunk, s katero sodeluje že od leta 1997.
    Mojca Koprivnikar17. 9. 2025 | 15:25
    15:15
    Novice  |  Slovenija
    NOČEJO JE

    Golobu zaradi obvezne božičnice pokazali rdeč karton, Cvar pa: »Je gospodarstvo res molzna krava ki jo je treba do konca iztisniti?«

    Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah.
    17. 9. 2025 | 15:15
    15:00
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    UČINKI

    Presenetljiv vpliv zmerne vadbe na spomin

    Vadba lahko deluje kot zaščita pred demenco in starostno izgubo spomina.
    17. 9. 2025 | 15:00
    15:00
    Šport  |  Tekme
    TOKIO

    Bravo Tina Šutej! Bronasta na svetovnem prvenstvu, poglejte to veselje (FOTO)

    Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.
    17. 9. 2025 | 15:00
    14:45
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    INOVACIJA

    Plevel uničujejo s pomočjo elektrike

    Vsiljivci rastlinam jemljejo življenjski prostor, svetlobo, hranila, vodo. V Preboldu so se ga lotili z inovativnim projektom brez škodljivih kemičnih sredstev.
    Darko Naraglav17. 9. 2025 | 14:45

