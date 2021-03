Kopel iz fižolove omake

In še tetovaža

24

ur se je namakal.

Ni je zapustil niti za opravljanje potrebe.

Skrajni čas je, da zgrabimo bika za roge in rešimo restavracijo pred propadom, je svoj podvig pojasnil, po poklicu kaskader, sicer pa velik oboževalec mehiških dobrot. In reden obiskovalec restavracije Los Toros v losangeleški četrti Chatsworth, ki pa ji, na njegovo veliko žalost, zaradi protikoronskih ukrepov in absurdno dolge pandemije grozi propad.A tega ne bo dopustil, je pribil Hunter in sklenil javno izraziti ogorčenje nad okoliščinami in pa podporo svojim najljubšim gostincem. Da bi pokazal, koliko mu pomenijo njihove dobrote, ki jih uživa vse od otroštva in ki so pospremile vsako pomembno praznovanje v njegovi družini, se je sklenil namočiti v kopeli iz prave specialitete, najboljše fižolove omake na svetu! S to so mu pred restavracijo napolnili napihljiv bazenček, v katerega je sedel za kar 24 ur, poroča agencija Reuters.Omake ni zapustil niti za hip, so potrdili budni opazovalci in pristavili, da je v bazenčku opravil tudi vse potrebe, protest je pač protest. V podporo restavraciji je oblekel kratko majico z njihovim logotipom in si seveda nadel obvezno masko, na roko si je med namakanjem v kopeli še vtetoviral podobo treh bikov, simbol restavracije, obenem pa tudi poklon njegovemu zodiakalnemu znamenju.Da je pritegnil veliko pozornosti, ni treba poudarjati, poleg tega da so se ob njem ustavili številni mimoidoči in prisluhnili njegovemu namenu, so ga ovekovečili tudi številni mediji, ali mu je uspelo rešiti priljubljeno restavracijo pred propadom, pa še ni znano.