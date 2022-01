Končno znano, kako velike korenjake imajo Slovenci (FOTO)

Ste se vprašali, kako dolge penise imajo Slovenci v primerjavi z moškimi po svetu? Zdaj to lahko na zelo enostaven način preverite na strani allsizesmatter.com, kjer je objavljen zemljevid, ki omogoča, da preverite povprečno velikost moškega spolovila. Na karti samo poiščete in kliknete na državo, ki vas zanima – in to je to.

Povprečna dolžina moškega uda je pri nas podobna kot v Albaniji, Hrvati imajo daljše. FOTO: Zaslonski posnetek

Povprečna dolžina moškega uda v Sloveniji je 14 centimetrov, podobno je tudi v Albaniji in Severni Makedoniji, medtem ko je na Hrvaškem ta številka nekoliko višja – 14.8 centimetra.